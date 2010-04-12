Додано: Пон 24 чер, 2019 08:21

дно ещё не пройдено, имхо



а в 2020г ситуация с гривней, имхо, не хуже будет

в конце 2020г такие же курсы должны увидеть.

Вопрос, а зачем вообще в бакс заходить было в последние 3 года?

гривневое депо с пополнением

чего ж я так не сделал?

перестраховывался зря

курс гривны держат железно всегда после каждого кратного скачка девальвации гривны вы это заметили? И всегда курс гривны постепенно укрепляется (и не только гривны, но и рубля), особенно укрепляж сильный и небывалый перед следующей кратной девальвацией.

Потихоньку тарится баксом после очередной девальвации - плохая затея.

Надо всё это время на в гривневом депо с пополнением сидеть и успеть выскочить с гривны в бакс или евор перед очередной кратной девальвацией гривны. Но она будет, имхо, не раньше 2024г (2014г+ 10 лет)