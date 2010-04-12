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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1362136313641365

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 546
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
27
Всього голосів : 546
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:19

  dima_beleb написав: Причина 2: плавная девальвация 14-го года - это наша внутренняя история. это не глобальная история.


Вы ошибаетесь. Причины девальвации гривны в 2014 - 2015 году были глобальные.
Вместе с гривной обесценились валюты других стран. Но гривна больше всех. Не один только майдан виноват. Зображення
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:32

  dima_beleb написав: насчет 24 года я не согласен. Причина 1: с 2008 по 2014 прошло не 10 лет. Причина 2: плавная девальвация 14-го года - это наша внутренняя история. это не глобальная история.

Смотря что считать глобальной историей.
А чья история - девальвация рейхсрубля в 2 раза после 14-го (а был период - и в 3 раза)? 3-х кратная турецкой лиры к 18-му? И прочих местных валют типа казахской?
Востаннє редагувалось Starikan в Пон 24 чер, 2019 09:41, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:32

  Yuri_61 написав:
  dima_beleb написав: Причина 2: плавная девальвация 14-го года - это наша внутренняя история. это не глобальная история.


Вы ошибаетесь. Причины девальвации гривны в 2014 - 2015 году были глобальные.
Вместе с гривной обесценились валюты других стран. Но гривна больше всех. Не один только майдан виноват. Зображення

но не 400 процентов.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

dima_beleb написав:
  Yuri_61 написав:
  dima_beleb написав: Причина 2: плавная девальвация 14-го года - это наша внутренняя история. это не глобальная история.


Вы ошибаетесь. Причины девальвации гривны в 2014 - 2015 году были глобальные.
Вместе с гривной обесценились валюты других стран. Но гривна больше всех. Не один только майдан виноват. Зображення

но не 400 процентов.
Причин было много. Глупо пытаться все свалить или только на майдан, или только на войну и оккупацию, или на бегство капитала приближенных к овощу, или только на внешние причины. Мы взяли минусовый "джек-пот"
Faceless
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