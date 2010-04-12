dima_beleb написав: насчет 24 года я не согласен. Причина 1: с 2008 по 2014 прошло не 10 лет. Причина 2: плавная девальвация 14-го года - это наша внутренняя история. это не глобальная история.
Смотря что считать глобальной историей. А чья история - девальвация рейхсрубля в 2 раза после 14-го (а был период - и в 3 раза)? 3-х кратная турецкой лиры к 18-му? И прочих местных валют типа казахской?
Востаннє редагувалось Starikan в Пон 24 чер, 2019 09:41, всього редагувалось 1 раз.
dima_beleb написав: Причина 2: плавная девальвация 14-го года - это наша внутренняя история. это не глобальная история.
Вы ошибаетесь. Причины девальвации гривны в 2014 - 2015 году были глобальные. Вместе с гривной обесценились валюты других стран. Но гривна больше всех. Не один только майдан виноват.
но не 400 процентов.
Причин было много. Глупо пытаться все свалить или только на майдан, или только на войну и оккупацию, или на бегство капитала приближенных к овощу, или только на внешние причины. Мы взяли минусовый "джек-пот"