Додано: Пон 24 чер, 2019 10:22

Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!! Чого нам очікувати від валютного ринку сьогодні, будемо розбиратися...

Понеділок на валютному ринку пройде досить активно — надто вже замало залишається робочих днів до кінця місяця та кварталу. Обсяг операцій на міжбанку за нашими розрахунками складе до 380-400 млн доларів при укладанні до 430-520 угод.



Проти гривні зіграє два дуже важливих фактора:

1) Початок періоду виплат основних відшкодувань ПДВ експортерам (хоча ми прогнозуємо, що в цьому місяці це буде проходити з розтяжкою в часі у сумах не більше 0,5-1,3 млрд гривень одноразово). Це буде стимулювати клієнтів-експортерів притримувати валюту та не поспішати з продажем до моменту отримання коштів від держави;



2) Зростання попиту на валюту з боку найбільших імпортерів. Їм треба закривати свої зовнішньоекономічні угоди на кінець місяця та кварталу. Це буде призводити до періодичних ситуативних перекосів попиту та пропозиції на торгах і до збільшення спекулятивної складової в перебігу сесій цих днів.



Підтримку нацвалюті надасть:

1) Поведінка готівкового ринку. Котирування в обмінниках знижуються і цей сегмент став надійним постачальником «дешевої» валюти на міжбанк через операції по валютній позиції банків;



2) Наближення аукціону з розміщення ОВДП. Він відбудеться завтра, а розрахунки за облігації пройдуть у середу. Іноземці активно продаватимуть валюту, починаючи з сьогоднішнього дня, щоб скуповувати ці привабливі для них папери. Це збільшить пропозицію валюти на ринку;



3) Дефіцит гривні як у банків, так і у клієнтів. Коррахунки фінустанов знизилися на ранок 24 червня на 1,4 млрд гривень — до 57,4 млрд. Нестача гривні «зв'язує руки» спекулянтам по розгойдуванню курсу і змусить їх працювати тільки в форматі «в дві сторони».



Ми прогнозуємо на сьогодні коридор по долару в межах 26,10-26,30 гривень з продовженням повної залежності курсу від дій та ситуативних завдань найбільших операторів.



Нацбанк намагатиметься знову проводити викуп своїх «чергових» 20 млн доларів, використовуючи «анонімний» формат через Matching. При активному продажу долара нерезидентами під завтрашній аукціон з розміщення ОВДП — ця сума викупу валюти регулятором може збільшитися до 40-50 млн доларів.



Котирування готівкового валютного ринку:

Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 25,90- 26,10 і продаж 26,25-26,45 гривень.



В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,05-26,12 гривень та продаж 26,20-26,26 гривень.