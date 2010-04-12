Вы ошибаетесь. Причины девальвации гривны в 2014 - 2015 году были глобальные.
Вместе с гривной обесценились валюты других стран. Но гривна больше всех. Не один только майдан виноват.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 чер, 2019 09:19
Вы ошибаетесь. Причины девальвации гривны в 2014 - 2015 году были глобальные.
Вместе с гривной обесценились валюты других стран. Но гривна больше всех. Не один только майдан виноват.
Додано: Пон 24 чер, 2019 09:32
Смотря что считать глобальной историей.
А чья история - девальвация рейхсрубля в 2 раза после 14-го (а был период - и в 3 раза)? 3-х кратная турецкой лиры к 18-му? И прочих местных валют типа казахской?
Востаннє редагувалось Starikan в Пон 24 чер, 2019 09:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 09:32
но не 400 процентов.
Додано: Пон 24 чер, 2019 09:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 24 чер, 2019 09:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Причин было много. Глупо пытаться все свалить или только на майдан, или только на войну и оккупацию, или на бегство капитала приближенных к овощу, или только на внешние причины. Мы взяли минусовый "джек-пот"
Додано: Пон 24 чер, 2019 10:19
При теперішньому НБУ я б не дуже приплітав політику до економіки. (Звичайно залежність є, але в основному від зовнішніх факторів). Враховуючи всі наші потрясіння, бізнес вже давно живе сам по собі. Бачу ви і самі в це вірите Ось ЛАД теж про те каже:
ПС: Франківськ 26,06/26,18. зранку продавали на пару копійок дешевше.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Пон 24 чер, 2019 10:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 24 чер, 2019 10:22
Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!! Чого нам очікувати від валютного ринку сьогодні, будемо розбиратися...
Понеділок на валютному ринку пройде досить активно — надто вже замало залишається робочих днів до кінця місяця та кварталу. Обсяг операцій на міжбанку за нашими розрахунками складе до 380-400 млн доларів при укладанні до 430-520 угод.
Проти гривні зіграє два дуже важливих фактора:
1) Початок періоду виплат основних відшкодувань ПДВ експортерам (хоча ми прогнозуємо, що в цьому місяці це буде проходити з розтяжкою в часі у сумах не більше 0,5-1,3 млрд гривень одноразово). Це буде стимулювати клієнтів-експортерів притримувати валюту та не поспішати з продажем до моменту отримання коштів від держави;
2) Зростання попиту на валюту з боку найбільших імпортерів. Їм треба закривати свої зовнішньоекономічні угоди на кінець місяця та кварталу. Це буде призводити до періодичних ситуативних перекосів попиту та пропозиції на торгах і до збільшення спекулятивної складової в перебігу сесій цих днів.
Підтримку нацвалюті надасть:
1) Поведінка готівкового ринку. Котирування в обмінниках знижуються і цей сегмент став надійним постачальником «дешевої» валюти на міжбанк через операції по валютній позиції банків;
2) Наближення аукціону з розміщення ОВДП. Він відбудеться завтра, а розрахунки за облігації пройдуть у середу. Іноземці активно продаватимуть валюту, починаючи з сьогоднішнього дня, щоб скуповувати ці привабливі для них папери. Це збільшить пропозицію валюти на ринку;
3) Дефіцит гривні як у банків, так і у клієнтів. Коррахунки фінустанов знизилися на ранок 24 червня на 1,4 млрд гривень — до 57,4 млрд. Нестача гривні «зв'язує руки» спекулянтам по розгойдуванню курсу і змусить їх працювати тільки в форматі «в дві сторони».
Ми прогнозуємо на сьогодні коридор по долару в межах 26,10-26,30 гривень з продовженням повної залежності курсу від дій та ситуативних завдань найбільших операторів.
Нацбанк намагатиметься знову проводити викуп своїх «чергових» 20 млн доларів, використовуючи «анонімний» формат через Matching. При активному продажу долара нерезидентами під завтрашній аукціон з розміщення ОВДП — ця сума викупу валюти регулятором може збільшитися до 40-50 млн доларів.
Котирування готівкового валютного ринку:
Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 25,90- 26,10 і продаж 26,25-26,45 гривень.
В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,05-26,12 гривень та продаж 26,20-26,26 гривень.
Додано: Пон 24 чер, 2019 10:38
виктория 13/19
не удержался,докупил еще немного
За неделю НБУ купил 40,5 млн дол
В пятницу НБУ купил около 18 млн.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 24 чер, 2019 10:40, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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