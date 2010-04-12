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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1363136413651366>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 546
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
27
Всього голосів : 546
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:19

  dima_beleb написав: Причина 2: плавная девальвация 14-го года - это наша внутренняя история. это не глобальная история.


Вы ошибаетесь. Причины девальвации гривны в 2014 - 2015 году были глобальные.
Вместе с гривной обесценились валюты других стран. Но гривна больше всех. Не один только майдан виноват. Зображення
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:32

  dima_beleb написав: насчет 24 года я не согласен. Причина 1: с 2008 по 2014 прошло не 10 лет. Причина 2: плавная девальвация 14-го года - это наша внутренняя история. это не глобальная история.

Смотря что считать глобальной историей.
А чья история - девальвация рейхсрубля в 2 раза после 14-го (а был период - и в 3 раза)? 3-х кратная турецкой лиры к 18-му? И прочих местных валют типа казахской?
Востаннє редагувалось Starikan в Пон 24 чер, 2019 09:41, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:32

  Yuri_61 написав:
  dima_beleb написав: Причина 2: плавная девальвация 14-го года - это наша внутренняя история. это не глобальная история.


Вы ошибаетесь. Причины девальвации гривны в 2014 - 2015 году были глобальные.
Вместе с гривной обесценились валюты других стран. Но гривна больше всех. Не один только майдан виноват. Зображення

но не 400 процентов.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

dima_beleb написав:
  Yuri_61 написав:
  dima_beleb написав: Причина 2: плавная девальвация 14-го года - это наша внутренняя история. это не глобальная история.


Вы ошибаетесь. Причины девальвации гривны в 2014 - 2015 году были глобальные.
Вместе с гривной обесценились валюты других стран. Но гривна больше всех. Не один только майдан виноват. Зображення

но не 400 процентов.
Причин было много. Глупо пытаться все свалить или только на майдан, или только на войну и оккупацию, или на бегство капитала приближенных к овощу, или только на внешние причины. Мы взяли минусовый "джек-пот"
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:19

  Qwerty написав:4 червня вам було все зрозуміло! Надіюсь, що зараз вам стало ще зрозуміліше, ну, на рахунок по 26,20. І де всі ті, які криком кричали, що при Зе курс буде в небесах!

При теперішньому НБУ я б не дуже приплітав політику до економіки. (Звичайно залежність є, але в основному від зовнішніх факторів). Враховуючи всі наші потрясіння, бізнес вже давно живе сам по собі. Бачу ви і самі в це вірите Ось ЛАД теж про те каже:
  ЛАД написав::idea: :|
  Навуходоносор написав:Фермеры - те же люди, глядя на курс, могут захотеть в ОВГЗ поиграться... Нужно понимать, что инфляция при стабильности гривны и проценты по гривневым ОВГЗ - это праздник за счет тех, кто на заборе. Зеленом...

Это праздник за счёт экономики.


ПС: Франківськ 26,06/26,18. зранку продавали на пару копійок дешевше.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Faceless написав:Мы взяли минусовый "джек-пот"

так отдайте )))
lwa
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:22

Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!! Чого нам очікувати від валютного ринку сьогодні, будемо розбиратися...
Понеділок на валютному ринку пройде досить активно — надто вже замало залишається робочих днів до кінця місяця та кварталу. Обсяг операцій на міжбанку за нашими розрахунками складе до 380-400 млн доларів при укладанні до 430-520 угод.

Проти гривні зіграє два дуже важливих фактора:
1) Початок періоду виплат основних відшкодувань ПДВ експортерам (хоча ми прогнозуємо, що в цьому місяці це буде проходити з розтяжкою в часі у сумах не більше 0,5-1,3 млрд гривень одноразово). Це буде стимулювати клієнтів-експортерів притримувати валюту та не поспішати з продажем до моменту отримання коштів від держави;

2) Зростання попиту на валюту з боку найбільших імпортерів. Їм треба закривати свої зовнішньоекономічні угоди на кінець місяця та кварталу. Це буде призводити до періодичних ситуативних перекосів попиту та пропозиції на торгах і до збільшення спекулятивної складової в перебігу сесій цих днів.

Підтримку нацвалюті надасть:
1) Поведінка готівкового ринку. Котирування в обмінниках знижуються і цей сегмент став надійним постачальником «дешевої» валюти на міжбанк через операції по валютній позиції банків;

2) Наближення аукціону з розміщення ОВДП. Він відбудеться завтра, а розрахунки за облігації пройдуть у середу. Іноземці активно продаватимуть валюту, починаючи з сьогоднішнього дня, щоб скуповувати ці привабливі для них папери. Це збільшить пропозицію валюти на ринку;

3) Дефіцит гривні як у банків, так і у клієнтів. Коррахунки фінустанов знизилися на ранок 24 червня на 1,4 млрд гривень — до 57,4 млрд. Нестача гривні «зв'язує руки» спекулянтам по розгойдуванню курсу і змусить їх працювати тільки в форматі «в дві сторони».

Ми прогнозуємо на сьогодні коридор по долару в межах 26,10-26,30 гривень з продовженням повної залежності курсу від дій та ситуативних завдань найбільших операторів.

Нацбанк намагатиметься знову проводити викуп своїх «чергових» 20 млн доларів, використовуючи «анонімний» формат через Matching. При активному продажу долара нерезидентами під завтрашній аукціон з розміщення ОВДП — ця сума викупу валюти регулятором може збільшитися до 40-50 млн доларів.

Котирування готівкового валютного ринку:
Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 25,90- 26,10 і продаж 26,25-26,45 гривень.

В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,05-26,12 гривень та продаж 26,20-26,26 гривень.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:27

народ коли пробиваємо 26 ?
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:38

виктория 13/19
не удержался,докупил еще немного

За неделю НБУ купил 40,5 млн дол

В пятницу НБУ купил около 18 млн.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 24 чер, 2019 10:40, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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