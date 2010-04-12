RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1363136413651366

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 546
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
27
Всього голосів : 546
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а будет ниже 26 ?) уже 2-й раз в этом году дают затариться по 26.18 (Киев), я откупаю всё сейчас, дно не поймаешь, а на 27 улетит за неделю, как месяц назад
rils33
 
Повідомлень: 58
З нами з: 12.07.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:46

Миняйло не хочет расти, или спроса нет,или принос большой.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33733
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3305 раз.
Подякували: 6698 раз.
 
Профіль
21
3
2
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:49

Nazarkino
Не пробьем.
CasinoAA90
 
Повідомлень: 10
З нами з: 10.05.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:55

  vitaliian написав:ЧИА если много лишних денег можно придумывать самые экзотические инвестиции. А когда каждая копейка на счету приходится нести валюту под 4% (читай даром) чтобы дома не держать. Примеров неудачных инвестиций тоже много, кто-то в 2014 держал под фонд 25к$ на депозите будучи свято уверенным что фонд что-то там гарантирует. Ни в чьи гарантии верить нельзя.

В чьи-либо гарантии нельзя верить-но несёте в банк почти даром. Противоречие однако.
LuckyG
 
Повідомлень: 733
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:20

  zzzzzz написав:Миняйло не хочет расти, или спроса нет,или принос большой.

Только что заходил в Приват , пока делал платёж в терминале один чел захотел в кассе купить долларов, ответ - нету долларов.
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1803
З нами з: 23.05.14
Подякував: 423 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:26

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
24.06.2019
грн за 100 доларів США 2619.05
Гривна укрепилась на 7.5 копеек.
Достаточно рано рынок отыграл пятничное падение перед закрытием сессии. Отыграл с перебором, вернулся чуть вниз, и наступила стабильность.

В пятницу НБУ купил дежурные 20 млн.
Остатки на коррсчетах немного сократились. Сокращение произошло за счет типичного для пятницы увеличения объема суточных сертификатов. На второй чаше весов оказались операции казначейства, но их не хватило. Также немного подрос объем двухнедельного рефинанса.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
20.06.2019
Усього, млн дол. США 406.8
Обороты в четверг были очень приличные. Явно нет повода тосковать по обязательной продаже.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3969
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1363 раз.
Подякували: 2543 раз.
 
Профіль
5
4
5
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:27

  Vadim V написав:
  zzzzzz написав:Миняйло не хочет расти, или спроса нет,или принос большой.

Только что заходил в Приват , пока делал платёж в терминале один чел захотел в кассе купить долларов, ответ - нету долларов.

в Привате у нас здесь также никогда нет баксов (иногда серые помятые бывают). Говорят только с приноса работают
Yuri_61
 
Повідомлень: 1473
З нами з: 30.09.15
Подякував: 174 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:28

  LuckyG написав:
  vitaliian написав:ЧИА если много лишних денег можно придумывать самые экзотические инвестиции. А когда каждая копейка на счету приходится нести валюту под 4% (читай даром) чтобы дома не держать. Примеров неудачных инвестиций тоже много, кто-то в 2014 держал под фонд 25к$ на депозите будучи свято уверенным что фонд что-то там гарантирует. Ни в чьи гарантии верить нельзя.

В чьи-либо гарантии нельзя верить-но несёте в банк почти даром. Противоречие однако.

в чём противоречие, если гарантий одинаково нет нигде, какая разница держать их даром дома или в банке? В банк несут не ради гарантий. В интернете полно историй как вкладчику не отдавали депозит.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2322
З нами з: 06.04.16
Подякував: 657 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1363136413651366
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim V, vitaliian, Yuri_61, ЛОБ і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 663, 664, 665
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6648 1432425
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 чер, 2019 10:10
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1510, 1511, 1512
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15113 1786597
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 чер, 2019 00:19
andrein
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 274693
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (880)
24.06.2019 12:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.