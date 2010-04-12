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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 чер, 2019 10:40
а будет ниже 26 ?) уже 2-й раз в этом году дают затариться по 26.18 (Киев), я откупаю всё сейчас, дно не поймаешь, а на 27 улетит за неделю, как месяц назад
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Додано: Пон 24 чер, 2019 10:46
Миняйло не хочет расти, или спроса нет,или принос большой.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 24 чер, 2019 10:49
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Не пробьем.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 10:55
vitaliian написав:ЧИА
если много лишних денег можно придумывать самые экзотические инвестиции. А когда каждая копейка на счету приходится нести валюту под 4% (читай даром) чтобы дома не держать. Примеров неудачных инвестиций тоже много, кто-то в 2014 держал под фонд 25к$ на депозите будучи свято уверенным что фонд что-то там гарантирует. Ни в чьи гарантии верить нельзя.
В чьи-либо гарантии нельзя верить-но несёте в банк почти даром. Противоречие однако.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 11:20
zzzzzz написав:
Миняйло не хочет расти, или спроса нет,или принос большой.
Только что заходил в Приват , пока делал платёж в терминале один чел захотел в кассе купить долларов, ответ - нету долларов.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 11:26
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
24.06.2019
грн за 100 доларів США 2619.05
Гривна укрепилась на 7.5 копеек.
Достаточно рано рынок отыграл пятничное падение перед закрытием сессии. Отыграл с перебором, вернулся чуть вниз, и наступила стабильность.
В пятницу НБУ купил дежурные 20 млн.
Остатки на коррсчетах немного сократились. Сокращение произошло за счет типичного для пятницы увеличения объема суточных сертификатов. На второй чаше весов оказались операции казначейства, но их не хватило. Также немного подрос объем двухнедельного рефинанса.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
20.06.2019
Усього, млн дол. США 406.8
Обороты в четверг были очень приличные. Явно нет повода тосковать по обязательной продаже.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 11:27
Vadim V написав: zzzzzz написав:
Миняйло не хочет расти, или спроса нет,или принос большой.
Только что заходил в Приват , пока делал платёж в терминале один чел захотел в кассе купить долларов, ответ - нету долларов.
в Привате у нас здесь также никогда нет баксов (иногда серые помятые бывают). Говорят только с приноса работают
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Додано: Пон 24 чер, 2019 11:28
LuckyG написав: vitaliian написав:ЧИА
если много лишних денег можно придумывать самые экзотические инвестиции. А когда каждая копейка на счету приходится нести валюту под 4% (читай даром) чтобы дома не держать. Примеров неудачных инвестиций тоже много, кто-то в 2014 держал под фонд 25к$ на депозите будучи свято уверенным что фонд что-то там гарантирует. Ни в чьи гарантии верить нельзя.
В чьи-либо гарантии нельзя верить-но несёте в банк почти даром. Противоречие однако.
в чём противоречие, если гарантий одинаково нет нигде, какая разница держать их даром дома или в банке? В банк несут не ради гарантий. В интернете полно историй как вкладчику не отдавали депозит.
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vitaliian
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