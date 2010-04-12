|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:32
odessit2007 написав: zzzzzz написав:
Миняйло не хочет расти, или спроса нет,или принос большой.
подождем
26.15-26.16/26.20-26.23
Эх, жалко, что у меня депозиты гривневые на прошлой неделе закончились - решил не рисковать и скупился па '37-'33, знал бы прикуп...
-
asti
-
-
- Повідомлень: 661
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:52
Сдавал сегодня бакс 26,20, еврик 29,30
Через пару дней предстоит обратная конвертация.
Интересно смогу откупиться в ноль?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
-
vovan_prm
-
1
-
- Повідомлень: 2309
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 754 раз.
- Подякували: 806 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:56
Vadim V написав: zzzzzz написав:
Миняйло не хочет расти, или спроса нет,или принос большой.
Только что заходил в Приват , пока делал платёж в терминале один чел захотел в кассе купить долларов, ответ - нету долларов.
как тут меня научили на этот случай есть "приват вклад"
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
-
yama
-
-
- Повідомлень: 1046
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 1689 раз.
- Подякували: 174 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:56
CasinoAA90 написав:
Nazarkino Не пробьем.
Ага тут одні вже говорили що 26.30 уже не будет никогда)))*Відправлено з Чату
-
Nazarkino
-
-
- Повідомлень: 1005
- З нами з: 17.11.11
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:56
vovan_prm написав:
Сдавал сегодня бакс 26,20, еврик 29,30
Через пару дней предстоит обратная конвертация.
Интересно смогу откупиться в ноль?
Зависит от нерезов и НБУ ///
Востаннє редагувалось asti
в Пон 24 чер, 2019 12:59, всього редагувалось 1 раз.
-
asti
-
-
- Повідомлень: 661
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:58
Nazarkino написав: CasinoAA90 написав:
Nazarkino Не пробьем.
Ага тут одні вже говорили що 26.30 уже не будет никогда)))
Да, говорили, я в том числе. Пользуйтесь случаем - берите пока наливают по дешёвке!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 661
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15114
|1786687
|
|
|6648
|1432447
|
Пон 24 чер, 2019 10:10
ЛОБ
|
|159
|274694
|
|