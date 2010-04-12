Эх, жалко, что у меня депозиты гривневые на прошлой неделе закончились - решил не рисковать и скупился па '37-'33, знал бы прикуп...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:32
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сдавал сегодня бакс 26,20, еврик 29,30
Через пару дней предстоит обратная конвертация.
Интересно смогу откупиться в ноль?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:56
как тут меня научили на этот случай есть "приват вклад"
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:56
Ага тут одні вже говорили що 26.30 уже не будет никогда)))
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:56
Зависит от нерезов и НБУ ///
Востаннє редагувалось asti в Пон 24 чер, 2019 12:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:58
Додано: Пон 24 чер, 2019 13:27
О, пошел миняйло по чуть-чуть вверх...видно с утра был большой принос, теперь пошли покупки
Живите своим умом!
Додано: Пон 24 чер, 2019 13:31
По баксу - как карта ляжет,краткосрочно через пару дней потери скорее всего будут умеренные - откуп по 26-50.
Среднесрочно больше склоняюсь к умеренной девальвации гривны до 26-70-26-80 и к 27-20 осенью.
По еврику поезд ушел.
Даже на момент сдачи вас немножко намахали-
копеек так на 20 ,
не говоря уже о развороте тренда вверх.
И так халява неоправданно долго продлилась:
Bank of America предупредил, что США могут девальвировать доллар.
Увеличивается риск того, что администрация Дональда Трампа под эгидой стабилизации примет решение о валютной интервенции, которая будет направлена на ослабление доллара США, предупредили эксперты Bank of America.
В банке считают, что доллар сейчас переоценен и текущий курс на 13% выше эффективного реального обменного курса.
Если перехода ФРС к стимулирующей политике (снижение ставок) будет недостаточно, возрастает вероятность формального валютного вмешательства, пишут в обзоре для клиентов экономист BofA Мишель Майер и валютный стратег Бен Рэндол.
Они подчеркивают, что пока такое развитие событий не является базовым сценарием банка, но риски растут.
Казначейство может отдать соответствующее распоряжение Федеральному резервному банку Нью-Йорка. Тот может начать продавать доллары и покупать другие валюты, чтобы оказать давление на курс. Возможны два типа интервенций, отмечают эксперты: стерилизованная и нестерилизованная.
При стерилизованной интервенции ФРБ Нью-Йорка будет покупать или продавать ценные бумаги на открытом рынке без вмешательства в денежно-кредитную политику. Нестерилизованная интервенция является более типичной и оказывает влияние на денежную массу и ставки.
США часто проводили интервенции с 1970-х годов вплоть до 1990-х, чтобы стабилизировать курс доллара. Такие интервенции вполне могут быть успешными, в то время как интервенции с целью достижения долгосрочного курса обычно не работают, отмечают в Bank of America.
Дональд Трамп открыто ушел от политики сильного доллара, которой придерживались его предшественники. На этой неделе в серии опубликованных твитов он обвинил главу Европейского центрального банка Марио Драги в ослаблении курса евро к доллару.
ИМХО :
1.Реальный курс доллара на краткосрочку - 1-17 - 1-18 ( текущий 1.14 пока что)
2.Реальный курс доллара на среднесрочку - 1-25 - 1-28
3.Реальный курс доллара после разруления политфактора на долгосрочку - 1-36 - 1-38 ( при максимуме в истории по 1-60 этот прогноз может оказаться в отдаленной перспективе еще и заниженным, и не исключено 1-45 за 1 дол.)
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 24 чер, 2019 13:38, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Пон 24 чер, 2019 13:33
Ми падаждьом нам спішить нікуди,ось опуститься на 26 і почнемо легенько скуплятись
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 24 чер, 2019 13:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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