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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1365136613671368>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 546
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
27
Всього голосів : 546
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:32

  odessit2007 написав:
  zzzzzz написав:Миняйло не хочет расти, или спроса нет,или принос большой.
подождем 8) 26.15-26.16/26.20-26.23
Эх, жалко, что у меня депозиты гривневые на прошлой неделе закончились - решил не рисковать и скупился па '37-'33, знал бы прикуп...
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сдавал сегодня бакс 26,20, еврик 29,30
Через пару дней предстоит обратная конвертация.
Интересно смогу откупиться в ноль?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:56

  Vadim V написав:
  zzzzzz написав:Миняйло не хочет расти, или спроса нет,или принос большой.

Только что заходил в Приват , пока делал платёж в терминале один чел захотел в кассе купить долларов, ответ - нету долларов.

как тут меня научили на этот случай есть "приват вклад"
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:56

  CasinoAA90 написав:Nazarkino Не пробьем.

Ага тут одні вже говорили що 26.30 уже не будет никогда)))

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:56

  vovan_prm написав:Сдавал сегодня бакс 26,20, еврик 29,30
Через пару дней предстоит обратная конвертация.
Интересно смогу откупиться в ноль?
Зависит от нерезов и НБУ ///
Востаннє редагувалось asti в Пон 24 чер, 2019 12:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:58

  Nazarkino написав:
  CasinoAA90 написав:Nazarkino Не пробьем.
Ага тут одні вже говорили що 26.30 уже не будет никогда)))
Да, говорили, я в том числе. Пользуйтесь случаем - берите пока наливают по дешёвке!
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:27

О, пошел миняйло по чуть-чуть вверх...видно с утра был большой принос, теперь пошли покупки
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:31

  vovan_prm написав:Сдавал сегодня бакс 26,20, еврик 29,30
Через пару дней предстоит обратная конвертация.
Интересно смогу откупиться в ноль?


По баксу - как карта ляжет,краткосрочно через пару дней потери скорее всего будут умеренные - откуп по 26-50.
Среднесрочно больше склоняюсь к умеренной девальвации гривны до 26-70-26-80 и к 27-20 осенью.

По еврику поезд ушел.

Даже на момент сдачи вас немножко намахали-

копеек так на 20 :),

не говоря уже о развороте тренда вверх.

И так халява неоправданно долго продлилась:

Bank of America предупредил, что США могут девальвировать доллар.

Увеличивается риск того, что администрация Дональда Трампа под эгидой стабилизации примет решение о валютной интервенции, которая будет направлена на ослабление доллара США, предупредили эксперты Bank of America.
В банке считают, что доллар сейчас переоценен и текущий курс на 13% выше эффективного реального обменного курса.
Если перехода ФРС к стимулирующей политике (снижение ставок) будет недостаточно, возрастает вероятность формального валютного вмешательства, пишут в обзоре для клиентов экономист BofA Мишель Майер и валютный стратег Бен Рэндол.
Они подчеркивают, что пока такое развитие событий не является базовым сценарием банка, но риски растут.
Казначейство может отдать соответствующее распоряжение Федеральному резервному банку Нью-Йорка. Тот может начать продавать доллары и покупать другие валюты, чтобы оказать давление на курс. Возможны два типа интервенций, отмечают эксперты: стерилизованная и нестерилизованная.
При стерилизованной интервенции ФРБ Нью-Йорка будет покупать или продавать ценные бумаги на открытом рынке без вмешательства в денежно-кредитную политику. Нестерилизованная интервенция является более типичной и оказывает влияние на денежную массу и ставки.
США часто проводили интервенции с 1970-х годов вплоть до 1990-х, чтобы стабилизировать курс доллара. Такие интервенции вполне могут быть успешными, в то время как интервенции с целью достижения долгосрочного курса обычно не работают, отмечают в Bank of America.
Дональд Трамп открыто ушел от политики сильного доллара, которой придерживались его предшественники. На этой неделе в серии опубликованных твитов он обвинил главу Европейского центрального банка Марио Драги в ослаблении курса евро к доллару.


ИМХО :
1.Реальный курс доллара на краткосрочку - 1-17 - 1-18 ( текущий 1.14 пока что)
2.Реальный курс доллара на среднесрочку - 1-25 - 1-28
3.Реальный курс доллара после разруления политфактора на долгосрочку - 1-36 - 1-38 ( при максимуме в истории по 1-60 этот прогноз может оказаться в отдаленной перспективе еще и заниженным, и не исключено 1-45 за 1 дол.)
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 24 чер, 2019 13:38, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:33

  asti написав:Да, говорили, я в том числе. Пользуйтесь случаем - берите пока наливают по дешёвке!

Ми падаждьом нам спішить нікуди,ось опуститься на 26 і почнемо легенько скуплятись

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Казначейство может отдать соответствующее распоряжение Федеральному резервному банку Нью-Йорка. Тот может начать продавать доллары и покупать другие валюты, чтобы оказать давление на курс.
Вот бы гривну начали скупать, мы бы по такому случаю её вагоны напечатали.
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