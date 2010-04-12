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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 чер, 2019 13:49
vitaliian написав: Автор77 написав:
Казначейство может отдать соответствующее распоряжение Федеральному резервному банку Нью-Йорка. Тот может начать продавать доллары и покупать другие валюты, чтобы оказать давление на курс.
Вот бы гривну начали скупать, мы бы по такому случаю её вагоны напечатали.
А зачем печатать ?
В стране валом и гривны , и доллара.
Украине даже деньги на план Маршалла не нужны.
Деьги просто под ногами валяются, нагнись и возьми -
5 млрд.дол. в год на таможне,
3 млрд.дол. в год на газовых прокладках,
2 млрд.дол. в год на угольных прокладка,
еще несколько млрд.дол. в год на входах и выходах из госпредприятий.
Если бы хоть 20-25% этих сумм
да в бюджет запустить - денег бы было океан, а там и инвестиции подтянулись бы.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 14:05
Автор77 написав:
В стране валом и гривны , и доллара.
в 2014 не заметил я вала долларов... Кто знает какой сейчас был бы курс если бы не высокая мировая цена на металл и с/х продукцию.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 14:17
Yuri_61 написав: а на Минфине смотришь куча неизвестных у нас тут банков курс па26,30 на клиента.
Ви ж знаєте, що пенсіонери Слобожанщини по відділеннях не ходять, а купують онлайн в тому ж приваті, моно, альфі по 26.30-32.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 14:37
нравятся госы Укргаз и Ощад с продажей доллара по 26,50. Всё для народа.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 14:41
vitaliian написав:
нравятся госы Укргаз и Ощад с продажей доллара по 26,50. Всё для народа.
а я об этом же
у нас нет тут экзотических баков типа радабанк с низкими курсами
и альфабанк у нас не водится
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Додано: Пон 24 чер, 2019 14:49
С утра после торга купил по 26.18. В объявлении было 26.19. Над обменником-26.2. Продали только оговоренную сумму. После обеда- объявление действительно и курс над обменником тот же 26.2. Подняли курс приёма 26.1
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Додано: Пон 24 чер, 2019 14:50
Киев.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 14:53
Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 21.06.2019 24.06.2019
починає діяти з: 24.06.2019 25.06.2019
100 дол. США 2626.6416 2619.1201
После полудня курс практически не изменился.
Котировки плавали в пределах копейки.
Ревальвация год к году составляет чуть менее пяти копеек.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 14:53
Искатель, на ваше питання: - Чем дальше наполнять?
Абзацом 6 частини 5 статті 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» визначено, що господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, сплачують дивіденди безпосередньо до Державного бюджету України у строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним, у розмірі базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, але не менше 30 відсотків, пропорційно розміру державної частки (акцій) у статутних капіталах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій.
Так, от на цей рік Кабмін встановив базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів у розмірі аж у 90%.
Таким чином до кінця червня, а точніше не пізніше 27 червня (останній робочій (та ще й скорочений) банківський день) тільки Нафтогаз має спрямувати до бюджету більше 12,25 млрд. грн. (див. звітність на їх сайті).
А ще ж є Турбоатом, Ощадбанк, Ексімбанк та багато інших господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків.
Так, що червень гадаю пережевемо спокійно і до середини липня або навіть виборів у Раду будемо бовтатися у комфортному диапозоні 25,90 - 26,50.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
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Додано: Пон 24 чер, 2019 15:00
Автор77 написав:
По баксу - как карта ляжет,краткосрочно через пару дней потери скорее всего будут умеренные - откуп по 26-50.
Среднесрочно больше склоняюсь к умеренной девальвации гривны до 26-70-26-80 и к 27-20 осенью.
По еврику поезд ушел.
Даже на момент сдачи вас немножко намахали-
копеек так на 20
,
не говоря уже о развороте тренда вверх.
И так халява неоправданно долго продлилась:
Bank of America предупредил, что США могут девальвировать доллар.
Увеличивается риск того, что администрация Дональда Трампа под эгидой стабилизации примет решение о валютной интервенции, которая будет направлена на ослабление доллара США, предупредили эксперты Bank of America.
В банке считают, что доллар сейчас переоценен и текущий курс на 13% выше эффективного реального обменного курса.
Если перехода ФРС к стимулирующей политике (снижение ставок) будет недостаточно, возрастает вероятность формального валютного вмешательства, пишут в обзоре для клиентов экономист BofA Мишель Майер и валютный стратег Бен Рэндол.
Они подчеркивают, что пока такое развитие событий не является базовым сценарием банка, но риски растут.
Казначейство может отдать соответствующее распоряжение Федеральному резервному банку Нью-Йорка. Тот может начать продавать доллары и покупать другие валюты, чтобы оказать давление на курс. Возможны два типа интервенций, отмечают эксперты: стерилизованная и нестерилизованная.
При стерилизованной интервенции ФРБ Нью-Йорка будет покупать или продавать ценные бумаги на открытом рынке без вмешательства в денежно-кредитную политику. Нестерилизованная интервенция является более типичной и оказывает влияние на денежную массу и ставки.
США часто проводили интервенции с 1970-х годов вплоть до 1990-х, чтобы стабилизировать курс доллара. Такие интервенции вполне могут быть успешными, в то время как интервенции с целью достижения долгосрочного курса обычно не работают, отмечают в Bank of America.
Дональд Трамп открыто ушел от политики сильного доллара, которой придерживались его предшественники. На этой неделе в серии опубликованных твитов он обвинил главу Европейского центрального банка Марио Драги в ослаблении курса евро к доллару.
ИМХО :
1.Реальный курс доллара на краткосрочку - 1-17 - 1-18 ( текущий 1.14 пока что)
2.Реальный курс доллара на среднесрочку - 1-25 - 1-28
3.Реальный курс доллара после разруления политфактора на долгосрочку - 1-36 - 1-38 ( при максимуме в истории по 1-60 этот прогноз может оказаться в отдаленной перспективе еще и заниженным, и не исключено 1-45 за 1 дол.)
Значит, (хорошие сапоги) дешевый доллар, надо брать
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