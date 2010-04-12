|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 чер, 2019 15:21
Автор77 написав:
Казначейство может отдать соответствующее распоряжение Федеральному резервному банку Нью-Йорка.
Казначейство не может
отдавать распоряжения Федеральным банкам.
Это противоречит самой природе ФРС.
"Не читайте советских газет" (с)
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
-
vovan_prm
-
1
-
- Повідомлень: 2310
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 754 раз.
- Подякували: 806 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 24 чер, 2019 15:22
vovan_prm
Врядли в ноль, так как на продаже по 26,2 не будет.
-
CasinoAA90
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 10.05.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 чер, 2019 16:00
Чернiвцi 26.15-26.20
-
витя
-
-
- Повідомлень: 293
- З нами з: 05.11.08
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 чер, 2019 16:11
TylerTruman_ написав:
наш с/г експорт - ціни вгору, ... на енергоносії ціна обвалилася, ... ЄС - головний торговий партнер і євровалюта сильно укріпилася, ... "перемоги" без зусиль
І що ж такого с.-г. експортного ми нині експортуємо по нових цінах?! Щоб розділити з вами радість!
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 1986
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 287 раз.
- Подякували: 421 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15114
|1786864
|
|
|6648
|1432474
|
Пон 24 чер, 2019 10:10
ЛОБ
|
|159
|274697
|
|