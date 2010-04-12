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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1366136713681369

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 546
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
27
Всього голосів : 546
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Казначейство может отдать соответствующее распоряжение Федеральному резервному банку Нью-Йорка.

Казначейство не может отдавать распоряжения Федеральным банкам.
Это противоречит самой природе ФРС.
"Не читайте советских газет" (с)
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:22

vovan_prm

Врядли в ноль, так как на продаже по 26,2 не будет.
CasinoAA90
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернiвцi 26.15-26.20
витя
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:11

  TylerTruman_ написав:наш с/г експорт - ціни вгору, ... на енергоносії ціна обвалилася, ... ЄС - головний торговий партнер і євровалюта сильно укріпилася, ... "перемоги" без зусиль :D

І що ж такого с.-г. експортного ми нині експортуємо по нових цінах?! Щоб розділити з вами радість!
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