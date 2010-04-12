Казначейство не может отдавать распоряжения Федеральным банкам.
Это противоречит самой природе ФРС.
"Не читайте советских газет" (с)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 чер, 2019 15:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Казначейство не может отдавать распоряжения Федеральным банкам.
Это противоречит самой природе ФРС.
"Не читайте советских газет" (с)
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Пон 24 чер, 2019 16:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чернiвцi 26.15-26.20
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