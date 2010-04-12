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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1366136713681369

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 546
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
27
Всього голосів : 546
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Казначейство может отдать соответствующее распоряжение Федеральному резервному банку Нью-Йорка.

Казначейство не может отдавать распоряжения Федеральным банкам.
Это противоречит самой природе ФРС.
"Не читайте советских газет" (с)
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:22

vovan_prm

Врядли в ноль, так как на продаже по 26,2 не будет.
CasinoAA90
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернiвцi 26.15-26.20
витя
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:11

  TylerTruman_ написав:наш с/г експорт - ціни вгору, ... на енергоносії ціна обвалилася, ... ЄС - головний торговий партнер і євровалюта сильно укріпилася, ... "перемоги" без зусиль :D

І що ж такого с.-г. експортного ми нині експортуємо по нових цінах?! Щоб розділити з вами радість!
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:55

  Автор77 написав:Bank of America предупредил, что США могут девальвировать доллар.

Увеличивается риск того, что администрация Дональда Трампа под эгидой стабилизации примет решение о валютной интервенции, которая будет направлена на ослабление доллара США, предупредили эксперты Bank of America.

Как то странно. Если какая нибудь страна хочет девальвировать свою валюту, то они должны это держать в тайне до самого последнего, а не кричать налево и направо.

Администрация президента принимать какие угодно решения. Монетарная политика США устанавливается ФРС - а это частая конторка.
Востаннє редагувалось dima_beleb в Пон 24 чер, 2019 16:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:05

А в Минфине по-моему ЖЖЖЖ...

По состоянию на вечер 24 июня компенсировано ПДВ экспортерм всего на 3,37 млрд.
Осталось ТРИ рабочих дня до конца месяца.

Среднемесячный объем компенсации ПДВ экспортерам.
Январь - 19,9 млрд.грн
Февраль - 13 млрд.грн
Март - 12,6 млрд.грн
Апрель - 11,8 млрд.грн
Май - 12,9 млрд.грн.

При среднемесячном объеме в 12-13 млрд, Минифну надо за оставшихся три дня вернуть 8-10 млрд. А тут еще и завтра погашение ОВГЗ на 7 млрд.грн ( может конечно удастся перезанять )

Задержка с возвратом ПДВ это любимая игра Минфина, так было совсем недавно в ноябре и декабре.
После этого министр финансов гордо отрапортавал что бюджет выполнен с профицитом. Ага, с профицитом, если не возвращать ПДВ то о профиците можно забыть.

Тут вот еще подходит к концу 1 полугодие и 2 квартал, вероятно Минфин опять захочет показать свои "успехи" в деле "долгосрочного управления ликвидностью" ...угу....школа Азирова во всей красе.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 24 чер, 2019 17:18, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Похоже в Минфине полная ЖЖЖЖЖ...

похоже не только в Минфине...
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:27

  edgar_po написав:
  zzzzzz написав:Похоже в Минфине полная ЖЖЖЖЖ...

похоже не только в Минфине...

УрядГройсмана пішов на вибори.
Єдиний дідЯша паше і паше. :)
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:33

Перший день цього тижня на валютному ринку пройшов активно та з двояким результатом для гривні.

З одного боку — не виправдалися побоювання тих учасників ринку, хто очікував скорочення пропозиції на торгах. Валюту продавали в необхідних для міжбанку обсягах і всі покупці закрили свої заявки. Таким чином, поки ефект вливань гривні у вигляді відшкодувань ПДВ експортерам ще не «вдарив» по курсу і особливо на міжбанк не тиснув.

З іншого боку — і покупці особливо від ситуації сьогодні не виграли. Продавці змогли «гнути свою лінію» і валюта не подешевшала. За фактом, долар за сьогодні подорожчав з ранкових 26,12 / 26,16 до 26,17 / 26,19 гривень. Незважаючи на продажу нерезидентами долара і євро під завтрашній аукціон з ОВДП — основну частину пропозиції поглинав сам ринок, що дозволяло продавцям не поступатися за ціною, а періодично і підтягувати котирування вгору.

Спостерігаючи такий розклад на міжбанку спекулянти вирішили не ризикувати і як ми і припускали в ранковому прогнозі — працювали тільки в форматі «в дві сторони».

Особливої переваги пропозиції на ринку не спостерігалося і всі учасники ринку знайшли компроміс по курсу в межах коридору 26,18-26,21 гривні за долар.

Хід торгів:

З самого початку сесії пропозиція була нижче попиту та долар швидко пішов зі стартових котирувань 26,12 / 26,16 гривень до позначки 26,20 / 26,23 на 11 годину. Після цього на торги вийшли основні продавці і своїми пропозиціями долара збили курс до 26,18 / 26,20 до 12:00.
До обіду котирування зупинилися на позначці 26,19 / 26,21 гривень за долар і протрималися в цих межах вже до самого закінчення активної фази сесії. Лише з кінця сесії долар ще трохи просів — до рівня в 26,17 / 26,19 на 17:00.
Ірина_
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