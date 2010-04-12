Додано: Пон 24 чер, 2019 17:33

Перший день цього тижня на валютному ринку пройшов активно та з двояким результатом для гривні.



З одного боку — не виправдалися побоювання тих учасників ринку, хто очікував скорочення пропозиції на торгах. Валюту продавали в необхідних для міжбанку обсягах і всі покупці закрили свої заявки. Таким чином, поки ефект вливань гривні у вигляді відшкодувань ПДВ експортерам ще не «вдарив» по курсу і особливо на міжбанк не тиснув.



З іншого боку — і покупці особливо від ситуації сьогодні не виграли. Продавці змогли «гнути свою лінію» і валюта не подешевшала. За фактом, долар за сьогодні подорожчав з ранкових 26,12 / 26,16 до 26,17 / 26,19 гривень. Незважаючи на продажу нерезидентами долара і євро під завтрашній аукціон з ОВДП — основну частину пропозиції поглинав сам ринок, що дозволяло продавцям не поступатися за ціною, а періодично і підтягувати котирування вгору.



Спостерігаючи такий розклад на міжбанку спекулянти вирішили не ризикувати і як ми і припускали в ранковому прогнозі — працювали тільки в форматі «в дві сторони».



Особливої переваги пропозиції на ринку не спостерігалося і всі учасники ринку знайшли компроміс по курсу в межах коридору 26,18-26,21 гривні за долар.



Хід торгів:



З самого початку сесії пропозиція була нижче попиту та долар швидко пішов зі стартових котирувань 26,12 / 26,16 гривень до позначки 26,20 / 26,23 на 11 годину. Після цього на торги вийшли основні продавці і своїми пропозиціями долара збили курс до 26,18 / 26,20 до 12:00.

До обіду котирування зупинилися на позначці 26,19 / 26,21 гривень за долар і протрималися в цих межах вже до самого закінчення активної фази сесії. Лише з кінця сесії долар ще трохи просів — до рівня в 26,17 / 26,19 на 17:00.