Казначейство не может отдавать распоряжения Федеральным банкам.
Это противоречит самой природе ФРС.
"Не читайте советских газет" (с)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 чер, 2019 15:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Казначейство не может отдавать распоряжения Федеральным банкам.
Это противоречит самой природе ФРС.
"Не читайте советских газет" (с)
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Пон 24 чер, 2019 16:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чернiвцi 26.15-26.20
Додано: Пон 24 чер, 2019 16:11
Додано: Пон 24 чер, 2019 16:55
Как то странно. Если какая нибудь страна хочет девальвировать свою валюту, то они должны это держать в тайне до самого последнего, а не кричать налево и направо.
Администрация президента принимать какие угодно решения. Монетарная политика США устанавливается ФРС - а это частая конторка.
Востаннє редагувалось dima_beleb в Пон 24 чер, 2019 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 24 чер, 2019 17:05
А в Минфине по-моему ЖЖЖЖ...
По состоянию на вечер 24 июня компенсировано ПДВ экспортерм всего на 3,37 млрд.
Осталось ТРИ рабочих дня до конца месяца.
Среднемесячный объем компенсации ПДВ экспортерам.
Январь - 19,9 млрд.грн
Февраль - 13 млрд.грн
Март - 12,6 млрд.грн
Апрель - 11,8 млрд.грн
Май - 12,9 млрд.грн.
При среднемесячном объеме в 12-13 млрд, Минифну надо за оставшихся три дня вернуть 8-10 млрд. А тут еще и завтра погашение ОВГЗ на 7 млрд.грн ( может конечно удастся перезанять )
Задержка с возвратом ПДВ это любимая игра Минфина, так было совсем недавно в ноябре и декабре.
После этого министр финансов гордо отрапортавал что бюджет выполнен с профицитом. Ага, с профицитом, если не возвращать ПДВ то о профиците можно забыть.
Тут вот еще подходит к концу 1 полугодие и 2 квартал, вероятно Минфин опять захочет показать свои "успехи" в деле "долгосрочного управления ликвидностью" ...угу....школа Азирова во всей красе.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 24 чер, 2019 17:18, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Пон 24 чер, 2019 17:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 24 чер, 2019 17:27
УрядГройсмана пішов на вибори.
Єдиний дідЯша паше і паше.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 24 чер, 2019 17:33
Перший день цього тижня на валютному ринку пройшов активно та з двояким результатом для гривні.
З одного боку — не виправдалися побоювання тих учасників ринку, хто очікував скорочення пропозиції на торгах. Валюту продавали в необхідних для міжбанку обсягах і всі покупці закрили свої заявки. Таким чином, поки ефект вливань гривні у вигляді відшкодувань ПДВ експортерам ще не «вдарив» по курсу і особливо на міжбанк не тиснув.
З іншого боку — і покупці особливо від ситуації сьогодні не виграли. Продавці змогли «гнути свою лінію» і валюта не подешевшала. За фактом, долар за сьогодні подорожчав з ранкових 26,12 / 26,16 до 26,17 / 26,19 гривень. Незважаючи на продажу нерезидентами долара і євро під завтрашній аукціон з ОВДП — основну частину пропозиції поглинав сам ринок, що дозволяло продавцям не поступатися за ціною, а періодично і підтягувати котирування вгору.
Спостерігаючи такий розклад на міжбанку спекулянти вирішили не ризикувати і як ми і припускали в ранковому прогнозі — працювали тільки в форматі «в дві сторони».
Особливої переваги пропозиції на ринку не спостерігалося і всі учасники ринку знайшли компроміс по курсу в межах коридору 26,18-26,21 гривні за долар.
Хід торгів:
З самого початку сесії пропозиція була нижче попиту та долар швидко пішов зі стартових котирувань 26,12 / 26,16 гривень до позначки 26,20 / 26,23 на 11 годину. Після цього на торги вийшли основні продавці і своїми пропозиціями долара збили курс до 26,18 / 26,20 до 12:00.
До обіду котирування зупинилися на позначці 26,19 / 26,21 гривень за долар і протрималися в цих межах вже до самого закінчення активної фази сесії. Лише з кінця сесії долар ще трохи просів — до рівня в 26,17 / 26,19 на 17:00.
Додано: Пон 24 чер, 2019 17:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Приват 24
25,95/26,25...
Чего-то зЕбр с кабанамы не слышно...
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