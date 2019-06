Автор77 написав:

По баксу - как карта ляжет,краткосрочно через пару дней потери скорее всего будут умеренные - откуп по 26-50.Среднесрочно больше склоняюсь к умеренной девальвации гривны до 26-70-26-80 и к 27-20 осенью.По еврику поезд ушел.Даже на момент сдачи вас немножко намахали-копеек так на 20не говоря уже о развороте тренда вверх.И так халява неоправданно долго продлилась:Bank of America предупредил, что США могут девальвировать доллар.Увеличивается риск того, что администрация Дональда Трампа под эгидой стабилизации примет решение о валютной интервенции, которая будет направлена на ослабление доллара США, предупредили эксперты Bank of America.В банке считают, что доллар сейчас переоценен и текущий курс на 13% выше эффективного реального обменного курса.Если перехода ФРС к стимулирующей политике (снижение ставок) будет недостаточно, возрастает вероятность формального валютного вмешательства, пишут в обзоре для клиентов экономист BofA Мишель Майер и валютный стратег Бен Рэндол.Они подчеркивают, что пока такое развитие событий не является базовым сценарием банка, но риски растут.Казначейство может отдать соответствующее распоряжение Федеральному резервному банку Нью-Йорка. Тот может начать продавать доллары и покупать другие валюты, чтобы оказать давление на курс. Возможны два типа интервенций, отмечают эксперты: стерилизованная и нестерилизованная.При стерилизованной интервенции ФРБ Нью-Йорка будет покупать или продавать ценные бумаги на открытом рынке без вмешательства в денежно-кредитную политику. Нестерилизованная интервенция является более типичной и оказывает влияние на денежную массу и ставки.США часто проводили интервенции с 1970-х годов вплоть до 1990-х, чтобы стабилизировать курс доллара. Такие интервенции вполне могут быть успешными, в то время как интервенции с целью достижения долгосрочного курса обычно не работают, отмечают в Bank of America.Дональд Трамп открыто ушел от политики сильного доллара, которой придерживались его предшественники. На этой неделе в серии опубликованных твитов он обвинил главу Европейского центрального банка Марио Драги в ослаблении курса евро к доллару.ИМХО :1.Реальный курс доллара на краткосрочку - 1-17 - 1-18 ( текущий 1.14 пока что)2.Реальный курс доллара на среднесрочку - 1-25 - 1-283.Реальный курс доллара после разруления политфактора на долгосрочку - 1-36 - 1-38 ( при максимуме в истории по 1-60 этот прогноз может оказаться в отдаленной перспективе еще и заниженным, и не исключено 1-45 за 1 дол.)