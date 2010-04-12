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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1368136913701371>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 546
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
27
Всього голосів : 546
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:ИМХО :
1.Реальный курс доллара на краткосрочку - 1-17 - 1-18 ( текущий 1.14 пока что)
2.Реальный курс доллара на среднесрочку - 1-25 - 1-28
3.Реальный курс доллара после разруления политфактора на долгосрочку - 1-36 - 1-38 ( при максимуме в истории по 1-60 этот прогноз может оказаться в отдаленной перспективе еще и заниженным, и не исключено 1-45 за 1 дол.)

Цікаво б мені було глянути на стан справ у європериферії, яка і зараз біля 0% крутиться, при курсі євро/дол хоча б 1,2. Куди вони будуть продавати свій і так не дешевий товар при такому дорогому євро, враховуючи стан справ з виробництвом і орієнтованістю на внутрішні ринки в Китаю,Індії, Мексиці, Бразилії, Вєтнамі і тд. Колись я на пальцях пояснював тут viewtopic.php?p=4275368#p4275368 Якщо уважно прочитати думки за посиланням, можна зрозуміти, що від дорогого євро шалений виграш отримає Польша, яка і так уже весь мозок вийняла Берліну, тому навіть Німеччині дороге євро зараз не потрібне. Хіба тимчасово США може зробити такий курс, для того, щоб максимально налаштувати членів ЄС проти Берліну, щоб похоронити Північні потоки...
І ще одне, купа країн-союзників США вклали серйозні гроші в борг США і отримують за це хороші відсотки (тіж араби, Англія, Японія, Австралія). Долар здешевшає і вони почнуть втрачати. Більше того, ФРС прийдеться скоро знову позичати і для цього треба дорогий долар. Про це є дилема Тріффіна, про яку я колись писав тут viewtopic.php?p=4317903#p4317903 А ще, багато ворогів США мають позики в доларах і обслуговують їх в доларах і дешевий долар - це серйозне послаблення для них. Не думаю, що це зараз у інтересах Вашингтону.
Підтягніть трішки свої знання економіки і фінансів, якщо плануєте далі писати саме в цьому напрямку...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 18:06

orest

Согласен. Вот еще для еврооптимистов, сегодня вышла статистика.

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 18:07

  zzzzzz написав:А в Минфине по-моему ЖЖЖЖ...

По состоянию на вечер 24 июня компенсировано ПДВ экспортерм всего на 3,37 млрд.
Осталось ТРИ рабочих дня до конца месяца.

Среднемесячный объем компенсации ПДВ экспортерам.
Январь - 19,9 млрд.грн
Февраль - 13 млрд.грн
Март - 12,6 млрд.грн
Апрель - 11,8 млрд.грн
Май - 12,9 млрд.грн.

При среднемесячном объеме в 12-13 млрд, Минифну надо за оставшихся три дня вернуть 8-10 млрд. А тут еще и завтра погашение ОВГЗ на 7 млрд.грн ( может конечно удастся перезанять )

Задержка с возвратом ПДВ это любимая игра Минфина, так было совсем недавно в ноябре и декабре.
После этого министр финансов гордо отрапортавал что бюджет выполнен с профицитом. Ага, с профицитом, если не возвращать ПДВ то о профиците можно забыть.

Тут вот еще подходит к концу 1 полугодие и 2 квартал, вероятно Минфин опять захочет показать свои "успехи" в деле "долгосрочного управления ликвидностью" ...угу....школа Азирова во всей красе.

Думаю, все набагато простіше. І в бюджеті не дуже біда і з відшкодуванням ПДВ не кримінал, грошей зараз ,кілька днів, справді немає, але їх не і друкують, щоб щось імітувати а просто працюють. Спробуйте перечитати ось це viewtopic.php?p=4692422#p4692422 воно було всього на сторінку назад від Вашого допису. Щодо погашення в середу, завтра накуплять тих рятівних 5+ річних і всім буде щастя... :wink:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 18:09

  dima_beleb написав: Администрация президента принимать какие угодно решения. Монетарная политика США устанавливается ФРС - а это частНая конторка.

Не надоело этот миф повторять?
Закон о Федеральном резерве определяет, что ФРС состоит из региональных федеральных резервных банков, которые имеют статус самостоятельного юридического лица, но управление которыми осуществляет назначенный президентом США Совет управляющих ФРС.
В целом, вся система ФРС является независимым федеральным агентством правительства США.

Форма собственности действительно частная (в отличие от Центробанков других стран), но это детали.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 18:17

Индекс промышленного производства еле дышит. В мае рост +1,6% , за 5 месяцев +0,9%
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 18:20

orest

Я в курсе что Кабмин принял постановление с опозданием после майских праздников. Я слежу за доходами. Приват уже перечислил свою прибыль. Только ведь проблема же гораздо глубже.
Например расходы бюджета по итогам 5 месяцев профинансированы всего на 91% от плана.
Налоговые доходы нифига не растут, и таможенные тоже.
Перечисление прибыли это раз в месяц, к тому же Минфин еще и поднял нормативы отчисления прибыли для многих предприятий с гос.долей.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 18:44

  Mazay256 написав:
  Автор77 написав:По баксу - как карта ляжет,краткосрочно через пару дней потери скорее всего будут умеренные - откуп по 26-50.
Среднесрочно больше склоняюсь к умеренной девальвации гривны до 26-70-26-80 и к 27-20 осенью.

По еврику поезд ушел.

Даже на момент сдачи вас немножко намахали-

копеек так на 20 :),

не говоря уже о развороте тренда вверх.

И так халява неоправданно долго продлилась:

Bank of America предупредил, что США могут девальвировать доллар.

Увеличивается риск того, что администрация Дональда Трампа под эгидой стабилизации примет решение о валютной интервенции, которая будет направлена на ослабление доллара США, предупредили эксперты Bank of America.
В банке считают, что доллар сейчас переоценен и текущий курс на 13% выше эффективного реального обменного курса.
Если перехода ФРС к стимулирующей политике (снижение ставок) будет недостаточно, возрастает вероятность формального валютного вмешательства, пишут в обзоре для клиентов экономист BofA Мишель Майер и валютный стратег Бен Рэндол.
Они подчеркивают, что пока такое развитие событий не является базовым сценарием банка, но риски растут.
Казначейство может отдать соответствующее распоряжение Федеральному резервному банку Нью-Йорка. Тот может начать продавать доллары и покупать другие валюты, чтобы оказать давление на курс. Возможны два типа интервенций, отмечают эксперты: стерилизованная и нестерилизованная.
При стерилизованной интервенции ФРБ Нью-Йорка будет покупать или продавать ценные бумаги на открытом рынке без вмешательства в денежно-кредитную политику. Нестерилизованная интервенция является более типичной и оказывает влияние на денежную массу и ставки.
США часто проводили интервенции с 1970-х годов вплоть до 1990-х, чтобы стабилизировать курс доллара. Такие интервенции вполне могут быть успешными, в то время как интервенции с целью достижения долгосрочного курса обычно не работают, отмечают в Bank of America.
Дональд Трамп открыто ушел от политики сильного доллара, которой придерживались его предшественники. На этой неделе в серии опубликованных твитов он обвинил главу Европейского центрального банка Марио Драги в ослаблении курса евро к доллару.


ИМХО :
1.Реальный курс доллара на краткосрочку - 1-17 - 1-18 ( текущий 1.14 пока что)
2.Реальный курс доллара на среднесрочку - 1-25 - 1-28
3.Реальный курс доллара после разруления политфактора на долгосрочку - 1-36 - 1-38 ( при максимуме в истории по 1-60 этот прогноз может оказаться в отдаленной перспективе еще и заниженным, и не исключено 1-45 за 1 дол.)


Значит, (хорошие сапоги) дешевый доллар, надо брать :mrgreen:

ошибочка, дешевий евро...
долар дорогий
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 18:46

  dima_beleb написав:
  Автор77 написав:Bank of America предупредил, что США могут девальвировать доллар.

Увеличивается риск того, что администрация Дональда Трампа под эгидой стабилизации примет решение о валютной интервенции, которая будет направлена на ослабление доллара США, предупредили эксперты Bank of America.

Как то странно. Если какая нибудь страна хочет девальвировать свою валюту, то они должны это держать в тайне до самого последнего, а не кричать налево и направо.

Администрация президента принимать какие угодно решения. Монетарная политика США устанавливается ФРС - а это частая конторка.

так це ж "вербальнi iнтервенцii"
крiм того, долар - свiтова валюта... а не якийсь тугрик
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 19:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Украине в мае обвалился рост промышленного производства - Госстат

Рост промышленного производства в Украине в мае 2019 года в годовом выражении – к маю 2018 года – без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 1,6% с 5,2% в апреле.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

С учетом корректировки на эффект календарных дней рост промпроизводства в мае в годовом выражении замедлился до 0,6% с 4,4% месяцем ранее. По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в мае снизилось на 0,5% без учета корректировки на эффект календарных дней, или на 0,8% - с учетом корректировки.

По информации Госстата, наибольший рост промпроизводства в мае в годовом выражении зафиксирован в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – 35,6%, добыче каменно и бурого угля – 6,8%, химической промышленности – 6,7%. Наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в производстве электрического оборудования – на 25,5%, производстве автотранспортных средств – на 9%, текстильном производстве – на 8,2%.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 19:57

  vitaliian написав:В Украине в мае обвалился рост промышленного производства - Госстат

Рост промышленного производства в Украине в мае 2019 года в годовом выражении – к маю 2018 года – без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 1,6% с 5,2% в апреле.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

С учетом корректировки на эффект календарных дней рост промпроизводства в мае в годовом выражении замедлился до 0,6% с 4,4% месяцем ранее. По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в мае снизилось на 0,5% без учета корректировки на эффект календарных дней, или на 0,8% - с учетом корректировки.

По информации Госстата, наибольший рост промпроизводства в мае в годовом выражении зафиксирован в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – 35,6%, добыче каменно и бурого угля – 6,8%, химической промышленности – 6,7%. Наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в производстве электрического оборудования – на 25,5%, производстве автотранспортных средств – на 9%, текстильном производстве – на 8,2%.

а что значит производство компьютеров и электроники? :shock:
Интел с АМД, и с Нуавеем нервно курят в сторонке.
dima_beleb
 
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