dima_beleb написав:vitaliian написав:В Украине в мае обвалился рост промышленного производства - Госстат
Рост промышленного производства в Украине в мае 2019 года в годовом выражении – к маю 2018 года – без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 1,6% с 5,2% в апреле.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.
С учетом корректировки на эффект календарных дней рост промпроизводства в мае в годовом выражении замедлился до 0,6% с 4,4% месяцем ранее. По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в мае снизилось на 0,5% без учета корректировки на эффект календарных дней, или на 0,8% - с учетом корректировки.
По информации Госстата, наибольший рост промпроизводства в мае в годовом выражении зафиксирован в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – 35,6%, добыче каменно и бурого угля – 6,8%, химической промышленности – 6,7%. Наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в производстве электрического оборудования – на 25,5%, производстве автотранспортных средств – на 9%, текстильном производстве – на 8,2%.
а что значит производство компьютеров и электроники?
Интел с АМД, и с Нуавеем нервно курят в сторонке.
Ще раз спалився, москалику
Це для прикладу з найстаріших і таких більше десятка. Збирають десктопи, та й ноути і тд. Був час, коли Україна практично на 90% забезпечувала себе компютерами власної зборки. Запчастини це вже інше...
vitaliian Більш ніж впевнений, що нічого не скоротилося і не впало. Навіть виросло. Просто шапка-невидимка у нашого бізнесу безрозмірна, при потребі і сприяьливих умовах збільшується суттєво.