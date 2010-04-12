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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1368136913701371

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 546
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
27
Всього голосів : 546
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:38

  dima_beleb написав:
  vitaliian написав:В Украине в мае обвалился рост промышленного производства - Госстат

Рост промышленного производства в Украине в мае 2019 года в годовом выражении – к маю 2018 года – без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 1,6% с 5,2% в апреле.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

С учетом корректировки на эффект календарных дней рост промпроизводства в мае в годовом выражении замедлился до 0,6% с 4,4% месяцем ранее. По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в мае снизилось на 0,5% без учета корректировки на эффект календарных дней, или на 0,8% - с учетом корректировки.

По информации Госстата, наибольший рост промпроизводства в мае в годовом выражении зафиксирован в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – 35,6%, добыче каменно и бурого угля – 6,8%, химической промышленности – 6,7%. Наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в производстве электрического оборудования – на 25,5%, производстве автотранспортных средств – на 9%, текстильном производстве – на 8,2%.

а что значит производство компьютеров и электроники? :shock:
Интел с АМД, и с Нуавеем нервно курят в сторонке.

Ще раз спалився, москалику :mrgreen:
http://tdb.ua/about_us
https://diawest.com.ua/
Це для прикладу з найстаріших і таких більше десятка. Збирають десктопи, та й ноути і тд. Був час, коли Україна практично на 90% забезпечувала себе компютерами власної зборки. Запчастини це вже інше...
vitaliian Більш ніж впевнений, що нічого не скоротилося і не впало. Навіть виросло. Просто шапка-невидимка у нашого бізнесу безрозмірна, при потребі і сприяьливих умовах збільшується суттєво. :wink:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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  #<1 ... 1368136913701371
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