Додано: Пон 24 чер, 2019 21:15

vitaliian написав: В Украине в мае обвалился рост промышленного производства - Госстат В Украине в мае обвалился рост промышленного производства - Госстат

выросло

возросло

рост промпроизводства

Цей ольгінец - українофоб має манеру перекручувати факти в сторону зради, робота в нього така, а реалії зовсім інші:Промышленное производство в Украине в мае 2019 годана 1,6% по сравнению с маем 2018 года после увеличения в апреле на 5,2%, марте на 2,1% и падения в феврале на 1,8% и январе на 3,3% сообщила Государственная служба статистики в понедельник.Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в мае-2019 к маю-2018 такжена 0,6%.Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в мае снизилось на 0,5% и с учетом сезонного фактора также снизилось на 0,9%.В целом по итогам первых пяти месяцев 2019 годак аналогичному периоду 2018 года составляет 0,9%, говорится в данных Госстата.Согласно им, в перерабатывающей промышленности в мае-2019 к маю-2018 рост составил 1,1%, в добывающей промышленности и разработке карьеров — 2,3%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха отмечается падение на 2,5%.Подробнее: