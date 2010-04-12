vitaliian написав:В Украине в мае обвалился рост промышленного производства - Госстат
Рост промышленного производства в Украине в мае 2019 года в годовом выражении – к маю 2018 года – без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 1,6% с 5,2% в апреле.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.
С учетом корректировки на эффект календарных дней рост промпроизводства в мае в годовом выражении замедлился до 0,6% с 4,4% месяцем ранее. По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в мае снизилось на 0,5% без учета корректировки на эффект календарных дней, или на 0,8% - с учетом корректировки.
По информации Госстата, наибольший рост промпроизводства в мае в годовом выражении зафиксирован в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – 35,6%, добыче каменно и бурого угля – 6,8%, химической промышленности – 6,7%. Наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в производстве электрического оборудования – на 25,5%, производстве автотранспортных средств – на 9%, текстильном производстве – на 8,2%.
а что значит производство компьютеров и электроники? Интел с АМД, и с Нуавеем нервно курят в сторонке.
Ще раз спалився, москалику http://tdb.ua/about_us https://diawest.com.ua/ Це для прикладу з найстаріших і таких більше десятка. Збирають десктопи, та й ноути і тд. Був час, коли Україна практично на 90% забезпечувала себе компютерами власної зборки. Запчастини це вже інше... vitaliian Більш ніж впевнений, що нічого не скоротилося і не впало. Навіть виросло. Просто шапка-невидимка у нашого бізнесу безрозмірна, при потребі і сприяьливих умовах збільшується суттєво.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
vitaliian написав:В Украине в мае обвалился рост промышленного производства - Госстат
Рост промышленного производства в Украине в мае 2019 года в годовом выражении – к маю 2018 года – без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 1,6% с 5,2% в апреле.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.
С учетом корректировки на эффект календарных дней рост промпроизводства в мае в годовом выражении замедлился до 0,6% с 4,4% месяцем ранее. По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в мае снизилось на 0,5% без учета корректировки на эффект календарных дней, или на 0,8% - с учетом корректировки.
По информации Госстата, наибольший рост промпроизводства в мае в годовом выражении зафиксирован в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – 35,6%, добыче каменно и бурого угля – 6,8%, химической промышленности – 6,7%. Наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в производстве электрического оборудования – на 25,5%, производстве автотранспортных средств – на 9%, текстильном производстве – на 8,2%.
а что значит производство компьютеров и электроники? Интел с АМД, и с Нуавеем нервно курят в сторонке.
Ще раз спалився, москалику http://tdb.ua/about_us https://diawest.com.ua/ Це для прикладу з найстаріших і таких більше десятка. Збирають десктопи, та й ноути і тд. Був час, коли Україна практично на 90% забезпечувала себе компютерами власної зборки. Запчастини це вже інше... vitaliian Більш ніж впевнений, що нічого не скоротилося і не впало. Навіть виросло. Просто шапка-невидимка у нашого бізнесу безрозмірна, при потребі і сприяьливих умовах збільшується суттєво.
собрать ПК может любой школьник. здесь большого ума не нужно. ЗЫ. Я надеюсь хоть корпуса системных блоков и блоки питания делают в Украине или тоже "маде ин Тайвань".
vitaliian написав:В Украине в мае обвалился рост промышленного производства - Госстат
Цей ольгінец - українофоб має манеру перекручувати факти в сторону зради, робота в нього така, а реалії зовсім інші:
Промышленное производство в Украине в мае 2019 года выросло на 1,6% по сравнению с маем 2018 года после увеличения в апреле на 5,2%, марте на 2,1% и падения в феврале на 1,8% и январе на 3,3% сообщила Государственная служба статистики в понедельник.
Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в мае-2019 к маю-2018 также возросло на 0,6%.
Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в мае снизилось на 0,5% и с учетом сезонного фактора также снизилось на 0,9%.
В целом по итогам первых пяти месяцев 2019 года рост промпроизводства к аналогичному периоду 2018 года составляет 0,9%, говорится в данных Госстата.
Согласно им, в перерабатывающей промышленности в мае-2019 к маю-2018 рост составил 1,1%, в добывающей промышленности и разработке карьеров — 2,3%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха отмечается падение на 2,5%. Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/129206-p ... z5rnKpAuZ0
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
orest написав:vitaliian Більш ніж впевнений, що нічого не скоротилося і не впало. Навіть виросло. Просто шапка-невидимка у нашого бізнесу безрозмірна, при потребі і сприяьливих умовах збільшується суттєво
я не возражаю, нарыл статью перепостил чтобы обсудили, может у кого есть иная или более точная инфа. Некоторые с воспалённым чувством собственной неполноценности сразу узрели зраду.
zzzzzz написав: Например расходы бюджета по итогам 5 месяцев профинансированы всего на 91% от плана.
это в какой такой системе координат выполнение плана аж на 91% считается плохим ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html