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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1368136913701371

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 546
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
27
Всього голосів : 546
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:38

  dima_beleb написав:
  vitaliian написав:В Украине в мае обвалился рост промышленного производства - Госстат

Рост промышленного производства в Украине в мае 2019 года в годовом выражении – к маю 2018 года – без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 1,6% с 5,2% в апреле.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

С учетом корректировки на эффект календарных дней рост промпроизводства в мае в годовом выражении замедлился до 0,6% с 4,4% месяцем ранее. По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в мае снизилось на 0,5% без учета корректировки на эффект календарных дней, или на 0,8% - с учетом корректировки.

По информации Госстата, наибольший рост промпроизводства в мае в годовом выражении зафиксирован в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – 35,6%, добыче каменно и бурого угля – 6,8%, химической промышленности – 6,7%. Наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в производстве электрического оборудования – на 25,5%, производстве автотранспортных средств – на 9%, текстильном производстве – на 8,2%.

а что значит производство компьютеров и электроники? :shock:
Интел с АМД, и с Нуавеем нервно курят в сторонке.

Ще раз спалився, москалику :mrgreen:
http://tdb.ua/about_us
https://diawest.com.ua/
Це для прикладу з найстаріших і таких більше десятка. Збирають десктопи, та й ноути і тд. Був час, коли Україна практично на 90% забезпечувала себе компютерами власної зборки. Запчастини це вже інше...
vitaliian Більш ніж впевнений, що нічого не скоротилося і не впало. Навіть виросло. Просто шапка-невидимка у нашого бізнесу безрозмірна, при потребі і сприяьливих умовах збільшується суттєво. :wink:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:56

  orest написав:
  dima_beleb написав:
  vitaliian написав:В Украине в мае обвалился рост промышленного производства - Госстат

Рост промышленного производства в Украине в мае 2019 года в годовом выражении – к маю 2018 года – без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 1,6% с 5,2% в апреле.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

С учетом корректировки на эффект календарных дней рост промпроизводства в мае в годовом выражении замедлился до 0,6% с 4,4% месяцем ранее. По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в мае снизилось на 0,5% без учета корректировки на эффект календарных дней, или на 0,8% - с учетом корректировки.

По информации Госстата, наибольший рост промпроизводства в мае в годовом выражении зафиксирован в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – 35,6%, добыче каменно и бурого угля – 6,8%, химической промышленности – 6,7%. Наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в производстве электрического оборудования – на 25,5%, производстве автотранспортных средств – на 9%, текстильном производстве – на 8,2%.

а что значит производство компьютеров и электроники? :shock:
Интел с АМД, и с Нуавеем нервно курят в сторонке.

Ще раз спалився, москалику :mrgreen:
http://tdb.ua/about_us
https://diawest.com.ua/
Це для прикладу з найстаріших і таких більше десятка. Збирають десктопи, та й ноути і тд. Був час, коли Україна практично на 90% забезпечувала себе компютерами власної зборки. Запчастини це вже інше...
vitaliian Більш ніж впевнений, що нічого не скоротилося і не впало. Навіть виросло. Просто шапка-невидимка у нашого бізнесу безрозмірна, при потребі і сприяьливих умовах збільшується суттєво. :wink:

собрать ПК может любой школьник.
здесь большого ума не нужно.
ЗЫ. Я надеюсь хоть корпуса системных блоков и блоки питания делают в Украине или тоже "маде ин Тайвань".
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 21:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:В Украине в мае обвалился рост промышленного производства - Госстат

Цей ольгінец - українофоб має манеру перекручувати факти в сторону зради, робота в нього така, а реалії зовсім інші:

Промышленное производство в Украине в мае 2019 года выросло на 1,6% по сравнению с маем 2018 года после увеличения в апреле на 5,2%, марте на 2,1% и падения в феврале на 1,8% и январе на 3,3% сообщила Государственная служба статистики в понедельник.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в мае-2019 к маю-2018 также возросло на 0,6%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в мае снизилось на 0,5% и с учетом сезонного фактора также снизилось на 0,9%.

В целом по итогам первых пяти месяцев 2019 года рост промпроизводства к аналогичному периоду 2018 года составляет 0,9%, говорится в данных Госстата.

Согласно им, в перерабатывающей промышленности в мае-2019 к маю-2018 рост составил 1,1%, в добывающей промышленности и разработке карьеров — 2,3%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха отмечается падение на 2,5%.
Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/129206-p ... z5rnKpAuZ0
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 21:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:vitaliian Більш ніж впевнений, що нічого не скоротилося і не впало. Навіть виросло. Просто шапка-невидимка у нашого бізнесу безрозмірна, при потребі і сприяьливих умовах збільшується суттєво
я не возражаю, нарыл статью перепостил чтобы обсудили, может у кого есть иная или более точная инфа. Некоторые с воспалённым чувством собственной неполноценности сразу узрели зраду.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:08

  zzzzzz написав:
Например расходы бюджета по итогам 5 месяцев профинансированы всего на 91% от плана.

это в какой такой системе координат выполнение плана аж на 91% считается плохим ? :shock:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 05:47

  asti написав:
  Nazarkino написав:
  Искатель написав:Думаю, он раньше вернется выше 27, чем через месяц
27 буде обовязково,але спочатку 26.30
Про 26,30 забудьте. Навсегда.

А про 26,20?!—
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 06:25

  hxbbgaf написав:
  dima_beleb написав:
  Alex2006 написав:Так же говорили и про 27- зимой))) Будет и 26.30 и 25.ХХ и гораздо ниже при нормальном правительстве после выборов, не переживайте :)

дело не в правительстве. а экономике.

Да, чувак несет бред. Сезонный минимум уже пройден. А максимум в этом году может быть гораздо выше из-за непонятнок с МВФом, Приватом, огромного долга населения за коммуналку, больших долговых выплат.

Дозвольте вас привітати! Золотий дощ, про який ви нам так довго розказували, накінець почався! Нині вже 1433 і темпи нарощуються! Так, що і на вашій вулиці нині свято!
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 06:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:нарыл статью перепостил

Чомусь ольгінці-українофоби риють лише на таких помийках як страна.юа, цитувати інші, адекватні ресурси їм в методичках суворо заборонено, а включати мізкі, цитуючи відверту галіматью, тим більше.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 07:15

Ого!

  Qwerty написав:Дозвольте вас привітати! Золотий дощ, про який ви нам так довго розказували, накінець почався! Нині вже 1433 і темпи нарощуються! Так, що і на вашій вулиці нині свято!

Похоже 2007-й стучицца в дверь :shock:
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 07:25

  Василь-Рівне написав:
  vitaliian написав:нарыл статью перепостил

Чомусь ольгінці-українофоби риють лише на таких помийках як страна.юа, цитувати інші, адекватні ресурси їм в методичках суворо заборонено, а включати мізкі, цитуючи відверту галіматью, тим більше.

достали ольгинцы украинофобы? #надовалить мыть туалеты полякам.
vitaliian
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