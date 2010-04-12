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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 чер, 2019 08:31
одному мне это напоминает летнюю ревальвация гривны до 4,78 перед девалом осенью 2008г?
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vitaliian
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Додано: Вів 25 чер, 2019 08:44
vitaliian написав:
одному мне это напоминает летнюю ревальвация гривны до 4,78 перед девалом осенью 2008г?
пока сильной ревальвации не видно, вот если бы 25.5 ...
Что там на МБ ожидается приток зелени?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Proofy
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