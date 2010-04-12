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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1369137013711372

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 546
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
27
Всього голосів : 546
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

одному мне это напоминает летнюю ревальвация гривны до 4,78 перед девалом осенью 2008г?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:44

  vitaliian написав:одному мне это напоминает летнюю ревальвация гривны до 4,78 перед девалом осенью 2008г?

пока сильной ревальвации не видно, вот если бы 25.5 ...
Что там на МБ ожидается приток зелени?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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