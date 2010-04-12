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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1369137013711372

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 546
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
27
Всього голосів : 546
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Райффайзен Банк Аваль 26.250 /26.600 -
имхо один такой банк в Украине по такому высокому курсу продаёт!
Сегодня вдруг поднял резко курс, а я хотел сегодня купить у него 5 соток, а он как нарочно поднял курс!
У других не купишь, так они с оборота работает у них валютная касса
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 25 чер, 2019 09:35, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:35

Yuri_61 предпочитаете покупать там где подороже?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:07

НБУ вчера купил 20 млн.дол.

Нерезы вчера купили гривневые ОВГЗ на 300 млн.грн.
Странно, что-то они так хапают как голодные
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:15

  Yuri_61 написав:Райффайзен Банк Аваль 26.250 /26.600 -
имхо один такой банк в Украине по такому высокому курсу продаёт!
Сегодня вдруг поднял резко курс, а я хотел сегодня купить у него 5 соток, а он как нарочно поднял курс!
У других не купишь, так они с оборота работает у них валютная касса
можете еще укргаз обратиться, у них слаже курс, 26.5
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Странно, что-то они так хапают как голодные


а це точно нерези чи "нерези"? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:24

Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!

Вівторок на валютному ринку пройде динамічно та з ростом обсягів операцій. Статистика торгів виросте за нашими розрахунками до 430-480 млн доларів при укладанні до 670 угод.

При цьому дуже сильного зміцнення позицій гривні ми не очікуємо і ось чому:

1) Проти навалюти спрацює фактор періоду виплат основних сум відшкодувань ПДВ експортерам. Вони будуть притримувати валюту до підходу сум відшкодувань від держави і готові торгуватися за курсом. Це розуміють і покупці, що психологічно зміцнює позиції валюти на міжбанку;

2) Тимчасової цейтнот за зовнішньоекономічними розрахунками у великих імпортерів. Залишається лише три робочих дні до завершення місяця і кварталу і компанії поспішають закрити свої угоди. Це збільшує попит на валюту і основна частина пропозиції експортерів і нерезидентів — поглинається самим ринком;

3) Значне зростання ліквідності в банках. На ранок вівторка їх коррахунки виросли відразу на 5,7 млрд гривень — до 63,1 млрд. Це відбувається як через вплив на них отриманого рефінансування від НБУ (цифри рефінансу майже кореспондують з сумою, яку позичив Нацбанк банкам), так і за рахунок активізації нерезидентів. Вони продавали валюту під сьогоднішній аукціон Міністерства фінансів з розміщення ОВДП. Ця гривня «тисне» на валютний ринок і частини дає ресурс спекулянтам для розкачки курсу.

Як і декілька днів поспіль — допомагає гривні сьогодні готівковий ринок. Котирування в обмінниках продовжують поступово просідати і цей сегмент продовжує заливати «дешевої» валюти міжбанк через операції по валютній позиції банків;

Ми прогнозуємо на сьогодні коридор по долару в межах 26,10-26,25 гривень з продовженням повній залежності курсу від:

1) дій і ситуативних завдань найбільших операторів — експортерів і імпортерів;

2) операцій нерезидентів з купівлі нових ОВДП і «перевкладання / неперевкладення» гривні, одержаної від погашення попередніх випусків облігацій;

3) виходів / невиходів на міжбанк Нацбанку з викупом долара в резерви.

Котирування готівкового валютного ринку:

Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 25,95- 26,10 і продаж 26,20-26,45 гривень.

В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,05-26,16 гривень та продаж 26,19-26,30 гривень.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:25

  greenozon написав:
  zzzzzz написав:Странно, что-то они так хапают как голодные


а це точно нерези чи "нерези"? :)

Есть мнение что всеми средствами идёт стимулирование вкладываться в ОВГЗ тех у кого не всё так красиво с происхождением средств, формальная налоговая амнистия.
Доллары в резервы покупаются, потом провал по курсу и награбленное, но вложенное в ОВГЗ частично теряется и при этом легализуется. И овцы целы и волки сыты.
alex_dvornichenko
 
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