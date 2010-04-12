Додано: Вів 25 чер, 2019 10:24

Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!



Вівторок на валютному ринку пройде динамічно та з ростом обсягів операцій. Статистика торгів виросте за нашими розрахунками до 430-480 млн доларів при укладанні до 670 угод.



При цьому дуже сильного зміцнення позицій гривні ми не очікуємо і ось чому:



1) Проти навалюти спрацює фактор періоду виплат основних сум відшкодувань ПДВ експортерам. Вони будуть притримувати валюту до підходу сум відшкодувань від держави і готові торгуватися за курсом. Це розуміють і покупці, що психологічно зміцнює позиції валюти на міжбанку;



2) Тимчасової цейтнот за зовнішньоекономічними розрахунками у великих імпортерів. Залишається лише три робочих дні до завершення місяця і кварталу і компанії поспішають закрити свої угоди. Це збільшує попит на валюту і основна частина пропозиції експортерів і нерезидентів — поглинається самим ринком;



3) Значне зростання ліквідності в банках. На ранок вівторка їх коррахунки виросли відразу на 5,7 млрд гривень — до 63,1 млрд. Це відбувається як через вплив на них отриманого рефінансування від НБУ (цифри рефінансу майже кореспондують з сумою, яку позичив Нацбанк банкам), так і за рахунок активізації нерезидентів. Вони продавали валюту під сьогоднішній аукціон Міністерства фінансів з розміщення ОВДП. Ця гривня «тисне» на валютний ринок і частини дає ресурс спекулянтам для розкачки курсу.



Як і декілька днів поспіль — допомагає гривні сьогодні готівковий ринок. Котирування в обмінниках продовжують поступово просідати і цей сегмент продовжує заливати «дешевої» валюти міжбанк через операції по валютній позиції банків;



Ми прогнозуємо на сьогодні коридор по долару в межах 26,10-26,25 гривень з продовженням повній залежності курсу від:



1) дій і ситуативних завдань найбільших операторів — експортерів і імпортерів;



2) операцій нерезидентів з купівлі нових ОВДП і «перевкладання / неперевкладення» гривні, одержаної від погашення попередніх випусків облігацій;



3) виходів / невиходів на міжбанк Нацбанку з викупом долара в резерви.



Котирування готівкового валютного ринку:



Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 25,95- 26,10 і продаж 26,20-26,45 гривень.



В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,05-26,16 гривень та продаж 26,19-26,30 гривень.