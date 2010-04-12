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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 чер, 2019 09:26
Райффайзен Банк Аваль 26.250 /26.600 -
имхо один такой банк в Украине по такому высокому курсу продаёт!
Сегодня вдруг поднял резко курс, а я хотел сегодня купить у него 5 соток, а он как нарочно поднял курс!
У других не купишь, так они с оборота работает у них валютная касса
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Вів 25 чер, 2019 09:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 09:35
Yuri_61 предпочитаете покупать там где подороже?
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Додано: Вів 25 чер, 2019 10:07
НБУ вчера купил 20 млн.дол.
Нерезы вчера купили гривневые ОВГЗ на 300 млн.грн.
Странно, что-то они так хапают как голодные
Живите своим умом!
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Додано: Вів 25 чер, 2019 10:15
Yuri_61 написав:
Райффайзен Банк Аваль 26.250 /26.600 -
имхо один такой банк в Украине по такому высокому курсу продаёт!
Сегодня вдруг поднял резко курс, а я хотел сегодня купить у него 5 соток, а он как нарочно поднял курс!
У других не купишь, так они с оборота работает у них валютная касса
можете еще укргаз обратиться, у них слаже курс, 26.5
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Вів 25 чер, 2019 10:24
Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!
Вівторок на валютному ринку пройде динамічно та з ростом обсягів операцій. Статистика торгів виросте за нашими розрахунками до 430-480 млн доларів при укладанні до 670 угод.
При цьому дуже сильного зміцнення позицій гривні ми не очікуємо і ось чому:
1) Проти навалюти спрацює фактор періоду виплат основних сум відшкодувань ПДВ експортерам. Вони будуть притримувати валюту до підходу сум відшкодувань від держави і готові торгуватися за курсом. Це розуміють і покупці, що психологічно зміцнює позиції валюти на міжбанку;
2) Тимчасової цейтнот за зовнішньоекономічними розрахунками у великих імпортерів. Залишається лише три робочих дні до завершення місяця і кварталу і компанії поспішають закрити свої угоди. Це збільшує попит на валюту і основна частина пропозиції експортерів і нерезидентів — поглинається самим ринком;
3) Значне зростання ліквідності в банках. На ранок вівторка їх коррахунки виросли відразу на 5,7 млрд гривень — до 63,1 млрд. Це відбувається як через вплив на них отриманого рефінансування від НБУ (цифри рефінансу майже кореспондують з сумою, яку позичив Нацбанк банкам), так і за рахунок активізації нерезидентів. Вони продавали валюту під сьогоднішній аукціон Міністерства фінансів з розміщення ОВДП. Ця гривня «тисне» на валютний ринок і частини дає ресурс спекулянтам для розкачки курсу.
Як і декілька днів поспіль — допомагає гривні сьогодні готівковий ринок. Котирування в обмінниках продовжують поступово просідати і цей сегмент продовжує заливати «дешевої» валюти міжбанк через операції по валютній позиції банків;
Ми прогнозуємо на сьогодні коридор по долару в межах 26,10-26,25 гривень з продовженням повній залежності курсу від:
1) дій і ситуативних завдань найбільших операторів — експортерів і імпортерів;
2) операцій нерезидентів з купівлі нових ОВДП і «перевкладання / неперевкладення» гривні, одержаної від погашення попередніх випусків облігацій;
3) виходів / невиходів на міжбанк Нацбанку з викупом долара в резерви.
Котирування готівкового валютного ринку:
Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 25,95- 26,10 і продаж 26,20-26,45 гривень.
В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,05-26,16 гривень та продаж 26,19-26,30 гривень.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 10:25
greenozon написав: zzzzzz написав:
Странно, что-то они так хапают как голодные
а це точно нерези чи "нерези"?
Есть мнение что всеми средствами идёт стимулирование вкладываться в ОВГЗ тех у кого не всё так красиво с происхождением средств, формальная налоговая амнистия.
Доллары в резервы покупаются, потом провал по курсу и награбленное, но вложенное в ОВГЗ частично теряется и при этом легализуется. И овцы целы и волки сыты.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 11:22
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
25.06.2019
грн за 100 доларів США 2618.74
Гривна демонстрирует стабильность, укрепившись менее, чем на полкопейки.
НБУ вчера выкупил плановые 20 млн.
Ликвидность выросла, в основном, за счет сокращения объема суточных сертификатов. Все остальные суммы мелкие.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
21.06.2019
Усього, млн дол. США 346.2
Обороты, как для пятницы, очень хорошие.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 11:27
Yuri_61 написав:
Райффайзен Банк Аваль 26.250 /26.600 -
имхо один такой банк в Украине по такому высокому курсу продаёт!
Сегодня вдруг поднял резко курс, а я хотел сегодня купить у него 5 соток, а он как нарочно поднял курс!
У других не купишь, так они с оборота работает у них валютная касса
.... так, дійсно - сьогодні в цього банка "неадекватний" курс..... - а переважно він тримав "солодкі курси"!
п. с.
- а в мене сьогодні ще одне депо завершилось(не велике) в банку Львів, то я зразу там і взяв пару соток, але не для свого портфелю, а щоб розрахуватись за імпортний товар, де вже теж трохи зайшов у доларовий борг......- дозволяють заходити в борг, то чому трохи в ньому не побути?
- хоч міг ще минулого тиж позакривати всі борги
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Вів 25 чер, 2019 11:31
dima_beleb написав:
собрать ПК может любой школьник.
здесь большого ума не нужно.
Ядерную бомбу в советское время тоже "мог собрать любой школьник"
Собрать ПК, конечно, не бином Ньютона, но вы удивитесь, сколько вокруг неспособных на это людей...
AOT: нужно сделать покупку до конца недели, посоветуете не дергаться, или брать сегодня?
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