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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 чер, 2019 11:35
Національний банк України з 25 жовтня 2019 року введе в обіг купюру нового номіналу - 1000 гривень.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ. Причиною такого рішення Нацбанк назвав потребу українців.
"З огляду на зростання рівня доходів і цін, українці вже практично не використовують монети дрібних номіналів, зате з'явилася потреба в банкноті вищого номіналу, ніж 500 гривень", - сказано в повідомленні.
Додано: Вів 25 чер, 2019 11:38
Реформу Павлова вспомните 1991 года. 100 и 50 рублевые купюры внезапно отменили. Можно было обменять только 1 тыс руб на человека. Помню то время. Зарплату выдали перед этой реформой исключительно в 50 и 100 рублей всем на работе у нас.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 25 чер, 2019 11:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 25 чер, 2019 11:44
Додано: Вів 25 чер, 2019 11:46
... за крок до перевороту думок ©
.... фігня..... - тут потреба у 10-20-50грн - бо немає чим решти давати! От вже другий тиждень люди бігають ТІЛЬКИ з 200 і 500, бо мабуть, довколишні банкомати зарядили цими купюрами!
- навіть, 100грн, на моменті, стало дифіцитом!
п. с.
... а загалом, треба вводити ВСЮДИ термінали! - але ВСЮДИ, а не виборочно!
Виводити ВСЕ з тіні! - але ВСЕ, а не виборочно!
ЧЕСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ = ЧЕСНИЙ НАРОД!!!
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 25 чер, 2019 11:47, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 25 чер, 2019 11:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
почему бы не ввести купюру 2700 грн ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Вів 25 чер, 2019 11:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Дуляр вже ввів в свою шаражку?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 25 чер, 2019 11:53
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Вів 25 чер, 2019 11:57
...краще вже купюру в 3000 грн! - так сказати на перспективу стрибку курса
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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