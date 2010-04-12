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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1371137213731374>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 546
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
27
Всього голосів : 546
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:31

26.15/26.19-26.22
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:35

Національний банк України з 25 жовтня 2019 року введе в обіг купюру нового номіналу - 1000 гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ. Причиною такого рішення Нацбанк назвав потребу українців.

"З огляду на зростання рівня доходів і цін, українці вже практично не використовують монети дрібних номіналів, зате з'явилася потреба в банкноті вищого номіналу, ніж 500 гривень", - сказано в повідомленні.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:38

  jump написав:Національний банк України з 25 жовтня 2019 року введе в обіг купюру нового номіналу - 1000 гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ. Причиною такого рішення Нацбанк назвав потребу українців.

"З огляду на зростання рівня доходів і цін, українці вже практично не використовують монети дрібних номіналів, зате з'явилася потреба в банкноті вищого номіналу, ніж 500 гривень", - сказано в повідомленні.


Реформу Павлова вспомните 1991 года. 100 и 50 рублевые купюры внезапно отменили. Можно было обменять только 1 тыс руб на человека. Помню то время. Зарплату выдали перед этой реформой исключительно в 50 и 100 рублей всем на работе у нас.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 25 чер, 2019 11:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:38

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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:44

  vitaliian написав:одному мне это напоминает летнюю ревальвация гривны до 4,78 перед девалом осенью 2008г?

Нет,не одному вам. А ещё РФ 1998 года. Даже не знаю,что больше.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:46

... за крок до перевороту думок ©

  jump написав:"З огляду на зростання рівня доходів і цін, українці вже практично не використовують монети дрібних номіналів, зате з'явилася потреба в банкноті вищого номіналу, ніж 500 гривень", - сказано в повідомленні.

.... фігня..... - тут потреба у 10-20-50грн - бо немає чим решти давати! От вже другий тиждень люди бігають ТІЛЬКИ з 200 і 500, бо мабуть, довколишні банкомати зарядили цими купюрами!
- навіть, 100грн, на моменті, стало дифіцитом! :shock:

п. с.
... а загалом, треба вводити ВСЮДИ термінали! - але ВСЮДИ, а не виборочно!
Виводити ВСЕ з тіні! - але ВСЕ, а не виборочно! :lol:
ЧЕСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ = ЧЕСНИЙ НАРОД!!!
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 25 чер, 2019 11:47, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

почему бы не ввести купюру 2700 грн ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:... а загалом, треба вводити ВСЮДИ термінали! - але ВСЮДИ, а не виборочно!


Дуляр вже ввів в свою шаражку? :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:53

  yama написав:почему бы не ввести купюру 2700 грн ?


а потом 2900 и 3100? ;-)
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:57

  yama написав:почему бы не ввести купюру 2700 грн ?

...краще вже купюру в 3000 грн! - так сказати на перспективу стрибку курса :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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