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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 чер, 2019 11:57
rasmus написав: yama написав:
почему бы не ввести купюру 2700 грн ?
а потом 2900 и 3100?
та не , видно я не доживу до курса па30
па30 будет только при следующей девальвации гривны
а она будет не раньше 2024 года (2014+10 лет)
10 лет в среднем волна
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Yuri_61
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Додано: Вів 25 чер, 2019 12:00
Yuri_61 написав:
Реформу Павлова вспомните 1991 года. 100 и 50 рублевые купюры внезапно отменили. Можно было обменять только 1 тыс руб на человека. Помню то время. Зарплату выдали перед этой реформой исключительно в 50 и 100 рублей всем на работе у нас.
не отменили совсем, а поменяли старій дизайн на новій. Но перед этим всем выдали зарплату как раз старыми полтинниками и сотками.
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dima_beleb
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Додано: Вів 25 чер, 2019 12:01
Proofy написав: Yuri_61 написав:
Райффайзен Банк Аваль 26.250 /26.600 -
имхо один такой банк в Украине по такому высокому курсу продаёт!
Сегодня вдруг поднял резко курс
можете еще укргаз обратиться, у них слаже курс, 26.5
сильно удивил Приват
Купiвля Продаж
USD UAH 25.95 26.2467
мало того, что курс адекватный, так и маржа небольшая
и это пройдет
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ЧИА
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Додано: Вів 25 чер, 2019 12:04
Долярчик написав: jump написав:
"З огляду на зростання рівня доходів і цін, українці вже практично не використовують монети дрібних номіналів, зате з'явилася потреба в банкноті вищого номіналу, ніж 500 гривень", - сказано в повідомленні.
.... фігня..... - тут потреба у 10-20-50грн - бо немає чим решти давати! От вже другий тиждень люди бігають ТІЛЬКИ з 200 і 500, бо мабуть, довколишні банкомати зарядили цими купюрами!
- навіть, 100грн, на моменті, стало дифіцитом!
п. с.
... а загалом, треба вводити ВСЮДИ термінали! - але ВСЮДИ, а не виборочно!
Виводити ВСЕ з тіні! - але ВСЕ, а не виборочно!
ЧЕСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ = ЧЕСНИЙ НАРОД!!!
в чем проблема. Давайте сдачу мелкими товарами повседневного использования: спички, соль, печенье, шоколадки, презервативы и др.
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dima_beleb
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