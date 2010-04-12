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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1371137213731374

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 546
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
27
Всього голосів : 546
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:57

  rasmus написав:
  yama написав:почему бы не ввести купюру 2700 грн ?


а потом 2900 и 3100? ;-)


та не , видно я не доживу до курса па30

па30 будет только при следующей девальвации гривны
а она будет не раньше 2024 года (2014+10 лет)
10 лет в среднем волна
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:00

  Yuri_61 написав:
Реформу Павлова вспомните 1991 года. 100 и 50 рублевые купюры внезапно отменили. Можно было обменять только 1 тыс руб на человека. Помню то время. Зарплату выдали перед этой реформой исключительно в 50 и 100 рублей всем на работе у нас.

не отменили совсем, а поменяли старій дизайн на новій. Но перед этим всем выдали зарплату как раз старыми полтинниками и сотками.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:01

  Proofy написав:
  Yuri_61 написав:Райффайзен Банк Аваль 26.250 /26.600 -
имхо один такой банк в Украине по такому высокому курсу продаёт!
Сегодня вдруг поднял резко курс
можете еще укргаз обратиться, у них слаже курс, 26.5

сильно удивил Приват
Купiвля Продаж
USD UAH 25.95 26.2467
мало того, что курс адекватный, так и маржа небольшая
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:04

  Долярчик написав:
  jump написав:"З огляду на зростання рівня доходів і цін, українці вже практично не використовують монети дрібних номіналів, зате з'явилася потреба в банкноті вищого номіналу, ніж 500 гривень", - сказано в повідомленні.

.... фігня..... - тут потреба у 10-20-50грн - бо немає чим решти давати! От вже другий тиждень люди бігають ТІЛЬКИ з 200 і 500, бо мабуть, довколишні банкомати зарядили цими купюрами!
- навіть, 100грн, на моменті, стало дифіцитом! :shock:

п. с.
... а загалом, треба вводити ВСЮДИ термінали! - але ВСЮДИ, а не виборочно!
Виводити ВСЕ з тіні! - але ВСЕ, а не виборочно! :lol:
ЧЕСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ = ЧЕСНИЙ НАРОД!!!

в чем проблема. Давайте сдачу мелкими товарами повседневного использования: спички, соль, печенье, шоколадки, презервативы и др.
dima_beleb
 
Повідомлень: 225
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