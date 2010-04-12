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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1372137313741375>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.1 5 546
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
27
Всього голосів : 546
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:57

  yama написав:почему бы не ввести купюру 2700 грн ?

...краще вже купюру в 3000 грн! - так сказати на перспективу стрибку курса :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:57

  rasmus написав:
  yama написав:почему бы не ввести купюру 2700 грн ?


а потом 2900 и 3100? ;-)


та не , видно я не доживу до курса па30

па30 будет только при следующей девальвации гривны
а она будет не раньше 2024 года (2014+10 лет)
10 лет в среднем волна
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:00

  Yuri_61 написав:
Реформу Павлова вспомните 1991 года. 100 и 50 рублевые купюры внезапно отменили. Можно было обменять только 1 тыс руб на человека. Помню то время. Зарплату выдали перед этой реформой исключительно в 50 и 100 рублей всем на работе у нас.

не отменили совсем, а поменяли старій дизайн на новій. Но перед этим всем выдали зарплату как раз старыми полтинниками и сотками.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:01

  Proofy написав:
  Yuri_61 написав:Райффайзен Банк Аваль 26.250 /26.600 -
имхо один такой банк в Украине по такому высокому курсу продаёт!
Сегодня вдруг поднял резко курс
можете еще укргаз обратиться, у них слаже курс, 26.5

сильно удивил Приват
Купiвля Продаж
USD UAH 25.95 26.2467
мало того, что курс адекватный, так и маржа небольшая
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:04

  Долярчик написав:
  jump написав:"З огляду на зростання рівня доходів і цін, українці вже практично не використовують монети дрібних номіналів, зате з'явилася потреба в банкноті вищого номіналу, ніж 500 гривень", - сказано в повідомленні.

.... фігня..... - тут потреба у 10-20-50грн - бо немає чим решти давати! От вже другий тиждень люди бігають ТІЛЬКИ з 200 і 500, бо мабуть, довколишні банкомати зарядили цими купюрами!
- навіть, 100грн, на моменті, стало дифіцитом! :shock:

п. с.
... а загалом, треба вводити ВСЮДИ термінали! - але ВСЮДИ, а не виборочно!
Виводити ВСЕ з тіні! - але ВСЕ, а не виборочно! :lol:
ЧЕСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ = ЧЕСНИЙ НАРОД!!!

в чем проблема. Давайте сдачу мелкими товарами повседневного использования: спички, соль, печенье, шоколадки, презервативы и др.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:05

.... а так, то я за мир у всьому світі!)))

  greenozon написав:
  Долярчик написав:... а загалом, треба вводити ВСЮДИ термінали! - але ВСЮДИ, а не виборочно!


Дуляр вже ввів в свою шаражку? :)

....то треба, щрб держава ПРИМУСОВО ввела :D і краше за державний кошт :lol:
- бо за свій кошт, мені зовсім не цікаво робити це, при моїх оборотах товару відносно оборотів гуртівень, у яких я беру товар - де теж немає терміналу! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЧИА написав:сильно удивил Приват
Купiвля Продаж
USD UAH 25.95 26.2467
мало того, что курс адекватный, так и маржа небольшая


Курс адекватный продажи. Курс покупки занижен, впрочем как обычно у Привата.
Насчет маржи вообще не соглашусь. На моменте у Гагарина маржа 7 коп, а тут 29.
overfin
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:08

  Yuri_61 написав:
  rasmus написав:
  yama написав:почему бы не ввести купюру 2700 грн ?


а потом 2900 и 3100? ;-)


та не , видно я не доживу до курса па30

па30 будет только при следующей девальвации гривны
а она будет не раньше 2024 года (2014+10 лет)
10 лет в среднем волна

я вам писал, что с 2008 по 2014 прошло не 10 лет, а 6 лет.
значит. если цикл изменился, то нужно добавлять не 10, а 6 лет. т.е. 2014+6=2020
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  overfin написав:Насчет маржи вообще не соглашусь. На моменте у Гагарина маржа 7 коп, а тут 29.

Не путайте опт и розницу
У привата обычно маржа в районе 40
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:13

  dima_beleb написав:
  Долярчик написав:
  jump написав:"З огляду на зростання рівня доходів і цін, українці вже практично не використовують монети дрібних номіналів, зате з'явилася потреба в банкноті вищого номіналу, ніж 500 гривень", - сказано в повідомленні.

.... фігня..... - тут потреба у 10-20-50грн - бо немає чим решти давати! От вже другий тиждень люди бігають ТІЛЬКИ з 200 і 500, бо мабуть, довколишні банкомати зарядили цими купюрами!
- навіть, 100грн, на моменті, стало дифіцитом! :shock:

п. с.
... а загалом, треба вводити ВСЮДИ термінали! - але ВСЮДИ, а не виборочно!
Виводити ВСЕ з тіні! - але ВСЕ, а не виборочно! :lol:
ЧЕСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ = ЧЕСНИЙ НАРОД!!!

в чем проблема. Давайте сдачу мелкими товарами повседневного использования: спички, соль, печенье, шоколадки, презервативы и др.

.... так, якраз біда в тому, що мій товар - не продукти) і споживач не може купувати їх щодня, бо розрахований той товар на інші терміни його купівлі.... рік/два/п'ять....
... от, наприклад, ви ж баняк, чи швабру, чи термос і т. п. - не будете ж купляти щодня, чи щомісяця?! :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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