[quote="4693247:Долярчик" .... так, якраз біда в тому, що мій товар - не продукти) і споживач не може купувати їх щодня, бо розрахований той товар на інші терміни його купівлі.... рік/два/п'ять.... ... от, наприклад, ви ж баняк, чи швабру, чи термос і т. п. - не будете ж купляти щодня, чи щомісяця?! [/quote] да нет. вы не поняли. я покупаю у вас термос. Вы мне должны сдачу в 50 грн. у вас их нет. вместо этого, предлагаете мне взять пачку презервативов. я беру, так как в хозяйстве пригодиться.
Востаннє редагувалось dima_beleb в Вів 25 чер, 2019 12:21, всього редагувалось 1 раз.
дядя Caша написав: in memory of Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,038882(-0,034755). Курс йшов ДОДОЛУ. Падало в середньому по 3,8882 копійки за добу. Це трошечки швидше ніж падало у попередньому тижні.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,005711(-0,005957). СерРічна падала на тижні в середньому по 0,5711 копійки за добу. Майже так само як і минулого тижня.
Повні оберти МБ за тиждень - 2331,2831(2989,9430) млн. долярів. Меньші. Та й робочий тиждень на добу коротший. Середні середньодобові оберти за тиждень: 582,82(597,99) млн. Знизились на 15,17 млн. Але вони більші за середньоарифметичні оберти за рік на добу - 536,27(534,59), які наввпаки підросли на 1,68 млн. Останнє значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
СередньоРічна на кінець тижня склала - 26,918102. Вона на 2.79 відсотка ВИЩА за поточний МБ - 26,187377.
СередньоРічна за минулий рік на 25 червня - 26,728933 на 18,92(19,63) копійки меньша за поточну величину середнього. Курс НБУ на 25 червня минулого року - 26,6269 навпаки більше поточного курсу НБУ на 43,95(13,33) копійки. Доляр вцілому дорожчий в цьому році, а ось за поточним курсом він занадто дешевший
В Нацбанке заявляли, что вопрос отмены налога с процентных доходов в повестке дня не значится. Во-первых, это весомый источник наполнения государственного бюджета. Во-вторых, самые большие суммы налога приходится платить относительно богатым гражданам, которые получают существенные доходы от депозитов. Так что рядовые украинцы от этого не слишком страдают, — полагает регулятор. К тому же, все уже давно привыкли к этому налогу и на приток вкладов в банковскую систему он не влияет.
Ось це: «Во-вторых, самые большие суммы налога приходится платить относительно богатым гражданам, которые получают существенные доходы от депозитов.» було спаплюжене відсутністю 18 відсотків налогу на прибуток з ОВДП і доступом до облігацій громодян України. Немає соціальної справедливості, бо багаті зовсім не платять!
Тобто геноцид пересічного українця всіх влаштовує, бо то є «весомый источник наполнения государственного бюджета». Не Держава для пересічних, а Оурелловські вівці для держави! А з іноземців, яких також допустили до ОВДП через Clearstream, такий податок брати засть?
Чим відрізняється запозичення грошей Державою наприклад через механізм депозитів Ощадбанка, та отих ОВДП? І там і там повернення гарантується Державою! Та чомусь за відсотки на депозиті беруть налог на прибуток, а за доходи з ОВДП його не беруть,
Більше за те, на сьогодні годовий відсоток по депозитах в Ощаді — 14, 5 відсотків. А останнє доразміщення річних ОВДП було встановлено на рівні 18,45 відсотків. Маємо на пустому місті без додаткових зусиль банк залучаючи маленькі суми пересічних громадян, акумулюючи їх і перерозміщуючи на ОВДП має нехилий заробіток у розмірі 3,95 відсотка. І навіщо когось там кредитувати?
А тепер увага, пересічні з тих 14,5 відсотків віддають 18 відсотків податку на прибуток з депозитів за законом аля Яценюка 14,5*(1-0,82)=2,61 відсотка. Тобто, з того прибутку 3,95 відсотка, який отримує банк через ОВДП, пересічні більшу частину 2,61 відсотка ще й забеспечують своіми виплатами. Бо доходи по ОВДП так і платяться з наших податків.
А ще це нахабне: «К тому же, все уже давно привыкли к этому налогу и на приток вкладов в банковскую систему он не влияет». Вичистили банківську систему за наш рахунок, пора й призупинити грабунок населення, прийшла пора банкам борги віддавати! Бо українці довго запрягають, та потім...
Так що панове керманичи рахуйте бюджет на 2020 рік, таким чином, щоб той податок на проценти з депозитів пересічних зник, а перекривайте його додатковим відсотком на прибуток з банків.
Дослухай Тесь!
Хай щастить.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
dima_beleb написав:да нет. вы не поняли. я покупаю у вас термос. Вы мне должны сдачу в 50 грн. у вас их нет. вместо этого, предлагаете мне взять пачку презервативов. я беру, так как в хозяйстве пригодиться.
... ну, не знаю.... люди якісь злі.... агресивно на таке реагують.... і ЗАЙВИХ/незапланованих речей брати не хочуть...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
jump написав:Національний банк України з 25 жовтня 2019 року введе в обіг купюру нового номіналу - 1000 гривень.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ. Причиною такого рішення Нацбанк назвав потребу українців.
"З огляду на зростання рівня доходів і цін, українці вже практично не використовують монети дрібних номіналів, зате з'явилася потреба в банкноті вищого номіналу, ніж 500 гривень", - сказано в повідомленні.
Как-то плохо это нововведение сочетается с жестким стимулированием перехода к безналичным расчетам. Я не вижу необходимости в увеличении номинала, когда для достижения максимально разрешенной суммы наличных расчетов достаточно одной пачки существующих купюр. Последний абзац, на мой взгляд - ярчайший пример некорректного трактования статистики. Сокращение использования мелких монет связано, большей частью, с использованием банковских карт. При этом монеты не нужны. Позиции нала остались сильны в тех расчетах, при которых цены вида "99.99" применять не принято.
Долярчик написав:- бо за свій кошт, мені зовсім не цікаво робити це, при моїх оборотах товару відносно оборотів гуртівень, у яких я беру товар - де теж немає терміналу!
У оптовиков и не должно быть терминала, у них должен быть счет в банке, на который розничные предприятия должны проводить оплату по безналу. Если Вам не интересно ставить терминал, Вы можете заказать в банке снятие со своего счета в купюрах выбранных номиналов. Только терминал может оказаться выгодней. Кстати, я у Вас ничего не куплю, а пойду к торговцу, у которого есть терминал. В этом аспекте Вы конкурентную борьбу проигрываете.
s0v7a написав:Так що панове керманичи рахуйте бюджет на 2020 рік, таким чином, щоб той податок на проценти з депозитів пересічних зник, а перекривайте його додатковим відсотком на прибуток з банків.
З усім вищезазначеним погоджуюсь - крім останнього абзацу, бо платити мають усі. Поясніть - чому податок на лихварський дохід (а за своєю економічною суттю це так і є) має зникнути? З яких міркувань? До чого тут прибуток банків? Кожен має платити податки зі своїх доходів. І не треба продовжувати плодити люмпінів. І так "страждальців" яким всі винні, а вони - нікому відсотків 80 населення. А от оподаткування доходів за державними паперами питання дійсно нагальне. Особливо оподаткування нерезидентів. Більш того - зараз це вже просто необхідність. Міжнародний досвід з цього питання накопичений суттєвий і тут справа не тільки в наповненні бюджету країни.