Додано: Вів 25 чер, 2019 13:49

Зашел на катлетку, но что-то нет доверия зеленой никчемности. Думаю еще будет падать и оставил на запас.

"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк