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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1372137313741375

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 547
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 547
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:40

  s0v7a написав:PS
Дістало.

Плюсанул за то что ниже, хоть к ветке таки косвенно )
По теме - спасибо за цифры вверху, но большая просьба - отформатируйте качественнее
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:42

- якщо було б все так просто, то і війну б вже завершили....

  dima_beleb написав:да нет. вы не поняли.
я покупаю у вас термос. Вы мне должны сдачу в 50 грн. у вас их нет.
вместо этого, предлагаете мне взять пачку презервативов. я беру, так как в хозяйстве пригодиться.

... ну, не знаю.... люди якісь злі.... агресивно на таке реагують.... і ЗАЙВИХ/незапланованих речей брати не хочуть... :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:58

  rasmus написав:
  yama написав:почему бы не ввести купюру 2700 грн ?


а потом 2900 и 3100? ;-)

шоб не парится, на почте ввели марку с буквой Д,
надо и купюру такую сделать
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:58

  jump написав:Національний банк України з 25 жовтня 2019 року введе в обіг купюру нового номіналу - 1000 гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ. Причиною такого рішення Нацбанк назвав потребу українців.

"З огляду на зростання рівня доходів і цін, українці вже практично не використовують монети дрібних номіналів, зате з'явилася потреба в банкноті вищого номіналу, ніж 500 гривень", - сказано в повідомленні.

Как-то плохо это нововведение сочетается с жестким стимулированием перехода к безналичным расчетам. Я не вижу необходимости в увеличении номинала, когда для достижения максимально разрешенной суммы наличных расчетов достаточно одной пачки существующих купюр.
Последний абзац, на мой взгляд - ярчайший пример некорректного трактования статистики. Сокращение использования мелких монет связано, большей частью, с использованием банковских карт. При этом монеты не нужны. Позиции нала остались сильны в тех расчетах, при которых цены вида "99.99" применять не принято.
  Долярчик написав:- бо за свій кошт, мені зовсім не цікаво робити це, при моїх оборотах товару відносно оборотів гуртівень, у яких я беру товар - де теж немає терміналу!

У оптовиков и не должно быть терминала, у них должен быть счет в банке, на который розничные предприятия должны проводить оплату по безналу.
Если Вам не интересно ставить терминал, Вы можете заказать в банке снятие со своего счета в купюрах выбранных номиналов. Только терминал может оказаться выгодней.
Кстати, я у Вас ничего не куплю, а пойду к торговцу, у которого есть терминал. В этом аспекте Вы конкурентную борьбу проигрываете.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:05

И монета 5 грн вводится

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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:14

Вобщем всем приготовиться к девальвации. А в перспективе - и к деноминации.

За таргет можно взять российские номиналы, монеты, цены, курсы :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:16

  s0v7a написав:Так що панове керманичи рахуйте бюджет на 2020 рік, таким чином, щоб той податок на проценти з депозитів пересічних зник, а перекривайте його додатковим відсотком на прибуток з банків.


З усім вищезазначеним погоджуюсь - крім останнього абзацу, бо платити мають усі.
Поясніть - чому податок на лихварський дохід (а за своєю економічною суттю це так і є) має зникнути? З яких міркувань? До чого тут прибуток банків? Кожен має платити податки зі своїх доходів. І не треба продовжувати плодити люмпінів. І так "страждальців" яким всі винні, а вони - нікому відсотків 80 населення.
А от оподаткування доходів за державними паперами питання дійсно нагальне. Особливо оподаткування нерезидентів. Більш того - зараз це вже просто необхідність. Міжнародний досвід з цього питання накопичений суттєвий і тут справа не тільки в наповненні бюджету країни.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зашел на катлетку, но что-то нет доверия зеленой никчемности. Думаю еще будет падать и оставил на запас.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:56

  lrs7719 написав:
З усім вищезазначеним погоджуюсь - крім останнього абзацу, бо платити мають усі.
Поясніть - чому податок на лихварський дохід (а за своєю економічною суттю це так і є) має зникнути? З яких міркувань? До чого тут прибуток банків? Кожен має платити податки зі своїх доходів. І не треба продовжувати плодити люмпінів. І так "страждальців" яким всі винні, а вони - нікому відсотків 80 населення.
А от оподаткування доходів за державними паперами питання дійсно нагальне. Особливо оподаткування нерезидентів. Більш того - зараз це вже просто необхідність. Міжнародний досвід з цього питання накопичений суттєвий і тут справа не тільки в наповненні бюджету країни.



Так, якби на державні папери для усіх був би той податок, то соціальна справедливість існувала б. Но цього зараз немає!

"чому податок на лихварський дохід (а за своєю економічною суттю це так і є) має зникнути" - із за інфляції!

Загалом, я згоден на якийсть там податок тільки на ту величину відсотків прибутку з депозиту, яка б перевершувала ставку НБУ. На сьогодні - 17,5 відсотків! Де б знайти такого депозиту :idea:

І на останок, я за збільшення воєнного податку у 2 рази, до 3 відсотків, якщо зникнуть оті 18! Чим більше піде на армію, тим скоріше ворог піде геть.

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:55

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 24.06.2019 25.06.2019
починає діяти з: 25.06.2019 26.06.2019
100 дол. США 2619.1201 2619.1023
После полудня доллар отыграл символическую потерю, вернувшись к вчерашнему результату. Разница между сегодняшним и завтрашним официальными курсами составила менее двух сотых копейки. Такой стабильности давно не было.
Торги проходили спокойно с небольшой тенденцией к росту, результатом которой стали 3 копейки. Последним видимым сейчас событием стало сужение спреда сверху, что может быть намеком на снижение в самом конце сессии.

Девальвация год к году составила около 2 копеек.
Сибарит
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