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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 чер, 2019 15:15
Proofy написав:
Зашел на катлетку, но что-то нет доверия зеленой никчемности. Думаю еще будет падать и оставил на запас.
на катлету гривен или баксов?
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Yuri_61
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Додано: Вів 25 чер, 2019 15:17
Долярчик, у вас у Львові хороший курс, а у меня тут в глуши 26,45 - 26,60 на продаж.
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Yuri_61
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Додано: Вів 25 чер, 2019 15:31
Мои опасения о задержки компенсации ПДВ оправдываются, сегодня налили всего 747 млн.грн.
С начала месяца 4,1 млрд грн, и это притом что осталось 2 рабочих дня !!!
Живите своим умом!
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Додано: Вів 25 чер, 2019 15:54
Сибарит написав:
Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 24.06.2019 25.06.2019
починає діяти з: 25.06.2019 26.06.2019
100 дол. США 2619.1201 2619.1023
После полудня доллар отыграл символическую потерю, вернувшись к вчерашнему результату. Разница между сегодняшним и завтрашним официальными курсами составила менее двух сотых копейки. Такой стабильности давно не было.
Торги проходили спокойно с небольшой тенденцией к росту, результатом которой стали 3 копейки. Последним видимым сейчас событием стало сужение спреда сверху, что может быть намеком на снижение в самом конце сессии.
Девальвация год к году составила около 2 копеек.
А инфляция?
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Додано: Вів 25 чер, 2019 15:59
dima_beleb написав: Yuri_61 написав:
та не , видно я не доживу до курса па30
па30 будет только при следующей девальвации гривны
а она будет не раньше 2024 года (2014+10 лет)
10 лет в среднем волна
я вам писал, что с 2008 по 2014 прошло не 10 лет, а 6 лет.
значит. если цикл изменился, то нужно добавлять не 10, а 6 лет. т.е. 2014+6=2020
тре дивитися чи iнфляцiя за той час догнала девальвацiю
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 16:04
lrs7719 написав: s0v7a написав:Так що панове керманичи рахуйте бюджет на 2020 рік, таким чином, щоб той податок на проценти з депозитів пересічних зник, а перекривайте його додатковим відсотком на прибуток з банків.
З усім вищезазначеним погоджуюсь - крім останнього абзацу, бо платити мають усі.
Поясніть - чому податок на лихварський дохід (а за своєю економічною суттю це так і є) має зникнути? З яких міркувань? До чого тут прибуток банків? Кожен має платити податки зі своїх доходів. І не треба продовжувати плодити люмпінів. І так "страждальців" яким всі винні, а вони - нікому відсотків 80 населення.
А от оподаткування доходів за державними паперами питання дійсно нагальне
. Особливо оподаткування нерезидентів. Більш того - зараз це вже просто необхідність. Міжнародний досвід з цього питання накопичений суттєвий і тут справа не тільки в наповненні бюджету країни.
тому що в наявностi ciнйораж та iнфляцiя, що теж прирiвнюеться до податку.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 16:05
Апрель - 10 млрд.грн
Май - 11,2 млрд.грн
Июнь - 9,7 млрд грн
Июль - 10,7 млрд
Август - 10 млрд
Сентябрь - 12,5 млрд
Октябрь - 10,3 млрд
Ноябрь - 13,6 млрд
Декабрь - 10 млрд.грн
2019
Январь - 19,9 млрд.грн
Февраль - 13 млрд.грн
Март - 12,6 млрд.грн
Апрель - 11,8 млрд.грн
Май - 12,9 млрд.грн.
1-25 июня - 4,12 млрд грн
Как видим в прошлом июне тоже был провал компенсации что видно по сравнению с маем и июлем 2018 года
Живите своим умом!
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Додано: Вів 25 чер, 2019 16:18
Сибарит написав:
Кстати, я у Вас ничего не куплю, а пойду к торговцу, у которого есть терминал. В этом аспекте Вы конкурентную борьбу проигрываете
... знаю.... - якщо б я бачив зиск/шлях розвитку у своєму бізнесі, то я б поставив термінал, а так....
- а так, я вже чим раз, тим менше хочу ним займатись.... - хочу з цього "другого квадранту" по Кіосаки - перестрибнути у "четвертий"(навіть, третій вже мені не цікавий)
... тепер, тільки питання часу - чи я швидше підготую ґрунт для перестрибування, чи бізнесове русло швидше пересохне... кинуте на" самотьок" від незацікавленості власника(тобто мене)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Вів 25 чер, 2019 16:30
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