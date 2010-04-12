Ну если завтра не нальют компенсации на 3-4 млрд то я уже не знаю что и думать.
Кстати, в контексте компенсации . Раньше даже когда в последние дни месяца Минфин щедро наливал , то была обязательная продажа 30-50% теперь её не будет. То есть будет чистый рынок без обязаловки, и спекули могут цены круто взвинтить, если НБУ не тормознет рост.
минфин выкрутился только благодаря 1 предложению - 6-леток по которым прошло 4,4 млрд.грн или 59% всего объема привлечения. Если бы не 6 летки то было бы печально. Кстати через неделю опять предстоит погашение на 7 млрд.грн.
zzzzzz написав:минфин выкрутился только благодаря 1 предложению - 6-леток по которым прошло 4,4 млрд.грн или 59% всего объема привлечения. Если бы не 6 летки то было бы печально.
Естественно, предпочтение отдается длинным деньгам. Если бы была угроза печали, гребли бы и короткие. По грубой прикидке, только по гривне было отклонено заявок на 1.5 млрд. С ними привлечение значительно превысило бы погашение. Возможности были - потребностей не было. Все таки влезание в долги - это не спорт, к максимальным результатам стремиться не нужно
zzzzzz написав:минфин выкрутился только благодаря 1 предложению - 6-леток по которым прошло 4,4 млрд.грн или 59% всего объема привлечения. Если бы не 6 летки то было бы печально.
Естественно, предпочтение отдается длинным деньгам. Если бы была угроза печали, гребли бы и короткие. По грубой прикидке, только по гривне было отклонено заявок на 1.5 млрд. С ними привлечение значительно превысило бы погашение. Возможности были - потребностей не было. Все таки влезание в долги - это не спорт, к максимальным результатам стремиться не нужно
Минфину повезло что Клерстим запустили, да у нерезов есть высокий интерес к длинным бумагам. Но как долго продлиться этот интерес не ясно. Нерезы они пугливые. Вот завтра очередной деятель из ОАСК вынесет новое решение по Привату, и привеД нерез