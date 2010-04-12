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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1374137513761377

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 547
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 547
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:56

Появились результаты прошедшего аукциона по размещению ОВГЗ

Завтра будет погашение на 7 млрд грн.
Сегодня удалось привлечь 7,5 млрд грн. НО в разрезе валют картина чуть хуже.
- гривна - 6,724 млрд
- доллар - 16 млн

В принципе можно сказать что Минфину удалось выкрутится, привлечение по гривне почти равно погашению.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:06

По итогам аукциона ставки почти по всем выпускам снизились.

3х месячные падение на 0,1 п.п. до 17,75% , из 14 заявок 5 отклонили.

6 месячные падение на 0,1 п.п. до 18,25% , из 21 заявок 9 отклонили ( спрос в 3 раза превышал)

12 месячные падение на 0,05 п.п. до 18,4% , из 16 заявок 6 отклонили

3-х летние падение на 0,05 п.п. до 16,95% , из 6 заявок 1 отклонили

6-летние ставка без изменений 15,85%, все заявки удовлетворены.

Доллар на 322 дня падение ставки на 0,25 п.п. до 7% , 3 заявки отклонили из 27
доллар на 708 дней падение ставки на 0,25 п.п. до 7,5% , 6 заявок из 28 отклонили

https://www.minfin.gov.ua/news/borg/rez ... auktsioniv
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:В принципе можно сказать что Минфину удалось выкрутится

  zzzzzz написав:По итогам аукциона ставки почти по всем выпускам снизились.

  zzzzzz написав:из 21 заявок 9 отклонили ( спрос в 3 раза превышал)

Это не выглядит как "удалось выкрутиться".
Взяли столько, сколько хотели.
Кстати, аукцион похож на настоящий - больше нет неестественного единодушия в заявках.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:16

Ну если завтра не нальют компенсации на 3-4 млрд то я уже не знаю что и думать.

Кстати, в контексте компенсации . Раньше даже когда в последние дни месяца Минфин щедро наливал , то была обязательная продажа 30-50% теперь её не будет. То есть будет чистый рынок без обязаловки, и спекули могут цены круто взвинтить, если НБУ не тормознет рост.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:18

Сибарит

минфин выкрутился только благодаря 1 предложению - 6-леток по которым прошло 4,4 млрд.грн или 59% всего объема привлечения.
Если бы не 6 летки то было бы печально.
Кстати через неделю опять предстоит погашение на 7 млрд.грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 25 чер, 2019 17:25, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:минфин выкрутился только благодаря 1 предложению - 6-леток по которым прошло 4,4 млрд.грн или 59% всего объема привлечения.
Если бы не 6 летки то было бы печально.

Естественно, предпочтение отдается длинным деньгам. Если бы была угроза печали, гребли бы и короткие. По грубой прикидке, только по гривне было отклонено заявок на 1.5 млрд. С ними привлечение значительно превысило бы погашение.
Возможности были - потребностей не было.
Все таки влезание в долги - это не спорт, к максимальным результатам стремиться не нужно :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:46

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:минфин выкрутился только благодаря 1 предложению - 6-леток по которым прошло 4,4 млрд.грн или 59% всего объема привлечения.
Если бы не 6 летки то было бы печально.

Естественно, предпочтение отдается длинным деньгам. Если бы была угроза печали, гребли бы и короткие. По грубой прикидке, только по гривне было отклонено заявок на 1.5 млрд. С ними привлечение значительно превысило бы погашение.
Возможности были - потребностей не было.
Все таки влезание в долги - это не спорт, к максимальным результатам стремиться не нужно :)


Минфину повезло что Клерстим запустили, да у нерезов есть высокий интерес к длинным бумагам. Но как долго продлиться этот интерес не ясно. Нерезы они пугливые. Вот завтра очередной деятель из ОАСК вынесет новое решение по Привату, и привеД нерез :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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