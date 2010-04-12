Ну если завтра не нальют компенсации на 3-4 млрд то я уже не знаю что и думать.
Кстати, в контексте компенсации . Раньше даже когда в последние дни месяца Минфин щедро наливал , то была обязательная продажа 30-50% теперь её не будет. То есть будет чистый рынок без обязаловки, и спекули могут цены круто взвинтить, если НБУ не тормознет рост.
минфин выкрутился только благодаря 1 предложению - 6-леток по которым прошло 4,4 млрд.грн или 59% всего объема привлечения. Если бы не 6 летки то было бы печально. Кстати через неделю опять предстоит погашение на 7 млрд.грн.
zzzzzz написав:минфин выкрутился только благодаря 1 предложению - 6-леток по которым прошло 4,4 млрд.грн или 59% всего объема привлечения. Если бы не 6 летки то было бы печально.
Естественно, предпочтение отдается длинным деньгам. Если бы была угроза печали, гребли бы и короткие. По грубой прикидке, только по гривне было отклонено заявок на 1.5 млрд. С ними привлечение значительно превысило бы погашение. Возможности были - потребностей не было. Все таки влезание в долги - это не спорт, к максимальным результатам стремиться не нужно
zzzzzz написав:минфин выкрутился только благодаря 1 предложению - 6-леток по которым прошло 4,4 млрд.грн или 59% всего объема привлечения. Если бы не 6 летки то было бы печально.
Естественно, предпочтение отдается длинным деньгам. Если бы была угроза печали, гребли бы и короткие. По грубой прикидке, только по гривне было отклонено заявок на 1.5 млрд. С ними привлечение значительно превысило бы погашение. Возможности были - потребностей не было. Все таки влезание в долги - это не спорт, к максимальным результатам стремиться не нужно
Минфину повезло что Клерстим запустили, да у нерезов есть высокий интерес к длинным бумагам. Но как долго продлиться этот интерес не ясно. Нерезы они пугливые. Вот завтра очередной деятель из ОАСК вынесет новое решение по Привату, и привеД нерез
Сибарит написав:Это не выглядит как "удалось выкрутиться". Взяли столько, сколько хотели. Кстати, аукцион похож на настоящий - больше нет неестественного единодушия в заявках.
Взяли столько,сколько устроило минфин.Это да.Но ведь сегодня тоже много продали под завтрашнюю оплату.То есть не всё завтрашнне погашение пойдёт в новые ОВГЗ.Вот сколько останется плюс НДС выйдет на рынок.
zzzzzz написав:Ну если завтра не нальют компенсации на 3-4 млрд то я уже не знаю что и думать.
Кстати, в контексте компенсации . Раньше даже когда в последние дни месяца Минфин щедро наливал , то была обязательная продажа 30-50% теперь её не будет. То есть будет чистый рынок без обязаловки, и спекули могут цены круто взвинтить, если НБУ не тормознет рост.
Якщо щось суттєве і налиють цього місяця то по обіді в четвер, так щоб на МБ, якщо раптом, грн потрапила у понеділок чи вівторок, коли знову "нерезиденти" будуть купувати нацвалюту під 5+ річні ОВДП. Їх природу я описав тут viewtopic.php?p=4690928#p4690928 сьогодні ще більше переконався, що я правий. І цих паперів ще точно куплять до виборів на 15-17 млрд. Тому, жодних проблем з ОВДП (ні розміщення ні погашення) до кінця липня не буде. Розмістять ще по 7 млрд і більше щотижня (як уже розміщають три тижні мінімум). А якщо раптом і запакують когось валютою по 26,7(8) на початку липня,то нічого страшного. НБУ продасть з вигодою те, що зараз купує по 26,2, а потім знову по 26,2 "в тумбочку" покладе. П.С. Австіря дозволила екстрадицію Фірташа. Скоро нас може чекати інвестиційний бум, який почнеться з видобувної галузі (газ-нафта-рідкоземи), потім облгази, ОПЗ... А може й ні...
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