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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1375137613771378

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 547
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 547
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 19:03

Орест, вы не поняли.
Компнсация идет экспортерам. После получения компенсации у них отпадет необходимость на какое-то время продавать валюту, т.к. гривна будет на счетах.
Они будут просто придерживать валюту и продавать по мере необходимости, ближе к 20 числам.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 19:21

  zzzzzz написав:Орест, вы не поняли.
Компнсация идет экспортерам. После получения компенсации у них отпадет необходимость на какое-то время продавать валюту, т.к. гривна будет на счетах.
Они будут просто придерживать валюту и продавать по мере необходимости, ближе к 20 числам.

У нас дуже мало чистих експортерів, в більшості випадків вони і імпортери (про це тут досконало недавно писав шановний Сибарит). Якщо зараз їм прийшлося продати валюту, потім їм прийдеться її купити. По друге, якщо вони і не вийдуть на ринок (ні з покупкою ні з продажем), вони створять нестачу пропозиції (про що Ви і пишете), тоді все одно, або продажі під ОВДП не дадуть вирости ціні валюти, або когось таки ощасливлять дорожче (про що писав я). Яка різниця, будуть це кернели з арселорами чи хтось інший?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 19:41

  Mazay256 написав:И монета 5 грн вводится

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брехня: Дату Національний банк повідомить після прийняття відповідного рішення Правлінням НБУ-До кінця цього року
edvardd
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