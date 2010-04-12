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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 чер, 2019 19:03
Орест, вы не поняли.
Компнсация идет экспортерам. После получения компенсации у них отпадет необходимость на какое-то время продавать валюту, т.к. гривна будет на счетах.
Они будут просто придерживать валюту и продавать по мере необходимости, ближе к 20 числам.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 25 чер, 2019 19:21
zzzzzz написав:
Орест, вы не поняли.
Компнсация идет экспортерам. После получения компенсации у них отпадет необходимость на какое-то время продавать валюту, т.к. гривна будет на счетах.
Они будут просто придерживать валюту и продавать по мере необходимости, ближе к 20 числам.
У нас дуже мало чистих експортерів, в більшості випадків вони і імпортери (про це тут досконало недавно писав шановний Сибарит). Якщо зараз їм прийшлося продати валюту, потім їм прийдеться її купити. По друге, якщо вони і не вийдуть на ринок (ні з покупкою ні з продажем), вони створять нестачу пропозиції (про що Ви і пишете), тоді все одно, або продажі під ОВДП не дадуть вирости ціні валюти, або когось таки ощасливлять дорожче (про що писав я). Яка різниця, будуть це кернели з арселорами чи хтось інший?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: Вів 25 чер, 2019 19:41
брехня: Дату Національний банк повідомить після прийняття відповідного рішення Правлінням НБУ-До кінця цього року
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edvardd
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