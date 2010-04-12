Додано: Вів 25 чер, 2019 20:25

zzzzzz написав: Если экспортеру падает на счет возмещение ПДВ у него нет необходимости какое-то время продавать валюту которая у него накапливается. Если экспортеру падает на счет возмещение ПДВ у него нет необходимости какое-то время продавать валюту которая у него накапливается.

Все логично. В некоторой мере, этот эффект присутствует, но он значительно слабее, чем мы обычно ожидаем. Его очень сильно сглаживает офшорный характер экономики. У экспортеров валюта не накапливается, они заводят ровно столько, сколько нужно на текущие расходы. Т.к. возмещение НДС уже длительное время происходит регулярно, его можно учитывать в планах и использовать для платежей, для которых не очень критична точная дата. Так сводится к минимуму влияние компенсации на продажу валюты. Ранее, когда возврат проводили от случая к случаю, эти суммы действительно приходилось подстраховывать валютой, и эффект проявлялся ярче.Каждый месяц мы со страхом ждем возмещения НДС, но ничего экстраординарного обычно не происходит. Кроме описанного механизма, должен заметить, что на курс влияет огромное множество факторов, и рынок умеет компенсировать всплески одних факторов другими. Самый простой механизм компенсации: участники рынка знают, когда намечается дефицит валюты, продавцы пытаются этим воспользоваться, приурочив на эти дни сделки, а покупатели стараются на эти дни сделки не планировать. Иногда это явление достигает таких масштабов, что результат оказывается противоположным ожиданиям.