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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1376137713781379>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 547
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 547
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 19:03

Орест, вы не поняли.
Компнсация идет экспортерам. После получения компенсации у них отпадет необходимость на какое-то время продавать валюту, т.к. гривна будет на счетах.
Они будут просто придерживать валюту и продавать по мере необходимости, ближе к 20 числам.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 19:21

  zzzzzz написав:Орест, вы не поняли.
Компнсация идет экспортерам. После получения компенсации у них отпадет необходимость на какое-то время продавать валюту, т.к. гривна будет на счетах.
Они будут просто придерживать валюту и продавать по мере необходимости, ближе к 20 числам.

У нас дуже мало чистих експортерів, в більшості випадків вони і імпортери (про це тут досконало недавно писав шановний Сибарит). Якщо зараз їм прийшлося продати валюту, потім їм прийдеться її купити. По друге, якщо вони і не вийдуть на ринок (ні з покупкою ні з продажем), вони створять нестачу пропозиції (про що Ви і пишете), тоді все одно, або продажі під ОВДП не дадуть вирости ціні валюти, або когось таки ощасливлять дорожче (про що писав я). Яка різниця, будуть це кернели з арселорами чи хтось інший?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 19:41

  Mazay256 написав:И монета 5 грн вводится

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брехня: Дату Національний банк повідомить після прийняття відповідного рішення Правлінням НБУ-До кінця цього року
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 19:55

  orest написав:
  zzzzzz написав:Орест, вы не поняли.
Компнсация идет экспортерам. После получения компенсации у них отпадет необходимость на какое-то время продавать валюту, т.к. гривна будет на счетах.
Они будут просто придерживать валюту и продавать по мере необходимости, ближе к 20 числам.

У нас дуже мало чистих експортерів, в більшості випадків вони і імпортери (про це тут досконало недавно писав шановний Сибарит). Якщо зараз їм прийшлося продати валюту, потім їм прийдеться її купити. По друге, якщо вони і не вийдуть на ринок (ні з покупкою ні з продажем), вони створять нестачу пропозиції (про що Ви і пишете), тоді все одно, або продажі під ОВДП не дадуть вирости ціні валюти, або когось таки ощасливлять дорожче (про що писав я). Яка різниця, будуть це кернели з арселорами чи хтось інший?



Ох как с вами тяжело. Это не важно закупает или не закупает экспортер какую-то продукцию за валюту. Важно то что экспортер больше валюты заводит в страну.
Импортер больше выводит валюты из страны.
Если экспортеру падает на счет возмещение ПДВ у него нет необходимости какое-то время продавать валюту которая у него накапливается. Экспортеры уже давно валюту не покупают, т.к. обязаловка была всего 30% .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 19:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что касается экспортеров, не стоит забывать что хоть и частично но сняты ограничения на транзит Украины в среднюю азию, то есть выручка экспортеров должна увеличится, соответственно это положительно может повлиять на курс.

Россия частично разрешила транзит украинских товаров через свою территорию

Президент России Владимир Путин внес поправки в свой указ, которыми позволил автомобильный и железнодорожный транзит украинских товаров через территорию РФ при наличии на транспортных средствах и товарах пломб, использующих технологию "ГЛОНАСС" (аналог GPS).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал правовой информации РФ.

Изменения коснутся транзита украинских товаров, которые идут в третьи страны через территорию России, в частности, в страны Средней Азии.

Правительству поручили утвердить перечень пунктов пропуска через госграницу для транзита, порядок осуществления перевозок, требования к пломбам ГЛОНАСС, порядок выдачи талонов, а также обеспечить создание и эксплуатацию системы контроля.

Учетный талон должен быть у водителя автомобиля, который осуществляет транзит. В случае нарушения порядка использования пломб талоны аннулируются.

Пломбы необходимы для отслеживания товаров, чтобы их не отгружали в России.

Соответствующие поправки внесены в указ Путина о применении специальных экономических мер в связи с "недружественными действиями" Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ, подписанный в октябре 2018 в ответ на расширение Украиной переченя запрещенных российских товаров.

Тогда в России запретили весь транзит произведенных в Украине товаров через свою территорию в другие страны. Новый указ вступает в силу с 1 июля.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 4/7097702/
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 20:11

ОВДП/ОВГЗ которые покупают на 4-6лет, их точно будут выводить в Августе? Или массово в определенный момент?

зачем покупать на длительный срок чтобы продать сразу?

есть ув. танкисты, которые, объяснят это?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 20:13

  edvardd написав:
  Mazay256 написав:И монета 5 грн вводится

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брехня: Дату Національний банк повідомить після прийняття відповідного рішення Правлінням НБУ-До кінця цього року

монеты 5 и 10 грн были анонсированы НБУ еще в прошлом году.
5 грн будет введена в 19 году, 10 грн - в 20-том году.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 20:23

  proftpd66 написав:ОВДП/ОВГЗ которые покупают на 4-6лет, их точно будут выводить в Августе? Или массово в определенный момент?
зачем покупать на длительный срок чтобы продать сразу? есть ув. танкисты, которые, объяснят это?
Да вряд-ли будут выводить. Для того и брали, чтобы ставку забить надолго. Хотели бы выводить - купили бы покороче, тем более там доходность выше//)))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 20:24

  asti написав:
  proftpd66 написав:ОВДП/ОВГЗ которые покупают на 4-6лет, их точно будут выводить в Августе? Или массово в определенный момент?
зачем покупать на длительный срок чтобы продать сразу? есть ув. танкисты, которые, объяснят это?
Да вряд-ли будут выводить. Для того и брали, чтобы ставку забить надолго. Хотели бы выводить - купили бы покороче, тем более там доходность выше//)))


если так и дальше пойдет, то может курс быть 20-24 грн за бакс? Хотя бы до НГ. Если нерезы купял на 40-100 лярдов USD гривневых облигации?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 25 чер, 2019 20:27, всього редагувалось 2 разів.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 20:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Если экспортеру падает на счет возмещение ПДВ у него нет необходимости какое-то время продавать валюту которая у него накапливается.

Все логично. В некоторой мере, этот эффект присутствует, но он значительно слабее, чем мы обычно ожидаем. Его очень сильно сглаживает офшорный характер экономики. У экспортеров валюта не накапливается, они заводят ровно столько, сколько нужно на текущие расходы. Т.к. возмещение НДС уже длительное время происходит регулярно, его можно учитывать в планах и использовать для платежей, для которых не очень критична точная дата. Так сводится к минимуму влияние компенсации на продажу валюты. Ранее, когда возврат проводили от случая к случаю, эти суммы действительно приходилось подстраховывать валютой, и эффект проявлялся ярче.

Каждый месяц мы со страхом ждем возмещения НДС, но ничего экстраординарного обычно не происходит. Кроме описанного механизма, должен заметить, что на курс влияет огромное множество факторов, и рынок умеет компенсировать всплески одних факторов другими. Самый простой механизм компенсации: участники рынка знают, когда намечается дефицит валюты, продавцы пытаются этим воспользоваться, приурочив на эти дни сделки, а покупатели стараются на эти дни сделки не планировать. Иногда это явление достигает таких масштабов, что результат оказывается противоположным ожиданиям.
Сибарит
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