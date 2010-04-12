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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1376137713781379

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 547
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 547
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 20:30

  edvardd написав:
  Mazay256 написав:И монета 5 грн вводится

Зображення

Зображення

брехня: Дату Національний банк повідомить після прийняття відповідного рішення Правлінням НБУ-До кінця цього року


Так в чем именно брехня? У Вас проблемы с формальной логикой )
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 20:38

  Сибарит написав:У экспортеров валюта не накапливается, они заводят ровно столько, сколько нужно на текущие расходы. Т.к. возмещение НДС уже длительное время происходит регулярно, его можно учитывать в планах и использовать для платежей, для которых не очень критична точная дата. Так сводится к минимуму влияние компенсации на продажу валюты.


Посмотрите на график регулярности, и у вас отпадут вопросы.
Обратите внимание на июнь и декабрь.



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Отклонение зимой составило 5 млрд от среднемесячного.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 20:42

  proftpd66 написав:
  asti написав:
  proftpd66 написав:ОВДП/ОВГЗ которые покупают на 4-6лет, их точно будут выводить в Августе? Или массово в определенный момент?
зачем покупать на длительный срок чтобы продать сразу? есть ув. танкисты, которые, объяснят это?
Да вряд-ли будут выводить. Для того и брали, чтобы ставку забить надолго. Хотели бы выводить - купили бы покороче, тем более там доходность выше//)))
если так и дальше пойдет, то может курс быть 20-24 грн за бакс? Хотя бы до НГ. Если нерезы купял на 40-100 лярдов USD гривневых облигации?
...широкий вы человек, однако! :)
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 20:46

@Max Nefyodov победил в конкурсе на главу Таможенной службы.
Посмотрим. то всякие Бастионы и Бакановы не заметны.

По состоянию на 24 июня рост поступлений в бюджет в гривнах по сравнению с аналогичным периодом +3,6% ...
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 20:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:@Max Nefyodov победил в конкурсе на главу Таможенной службы.

перепрошую, це побажання чи факт ? новинні сайти мовчать ...
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 20:53

  stas_rst написав:
  zzzzzz написав:@Max Nefyodov победил в конкурсе на главу Таможенной службы.

перепрошую, це побажання чи факт ? новинні сайти мовчать ...


Это факт.
https://www.facebook.com/max.nefyodov/p ... 99?__xts__
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