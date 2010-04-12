Сибарит написав:У экспортеров валюта не накапливается, они заводят ровно столько, сколько нужно на текущие расходы. Т.к. возмещение НДС уже длительное время происходит регулярно, его можно учитывать в планах и использовать для платежей, для которых не очень критична точная дата. Так сводится к минимуму влияние компенсации на продажу валюты.
Посмотрите на график регулярности, и у вас отпадут вопросы. Обратите внимание на июнь и декабрь.
Отклонение зимой составило 5 млрд от среднемесячного.
proftpd66 написав:ОВДП/ОВГЗ которые покупают на 4-6лет, их точно будут выводить в Августе? Или массово в определенный момент? зачем покупать на длительный срок чтобы продать сразу? есть ув. танкисты, которые, объяснят это?
Да вряд-ли будут выводить. Для того и брали, чтобы ставку забить надолго. Хотели бы выводить - купили бы покороче, тем более там доходность выше//)))
если так и дальше пойдет, то может курс быть 20-24 грн за бакс? Хотя бы до НГ. Если нерезы купял на 40-100 лярдов USD гривневых облигации?