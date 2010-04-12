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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1377137813791380

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 547
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 547
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 07:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Приветствую!
Ещё один сет депозитов 6 мес закончился - 7,2% дали проценты по депо и 6,7% разница в курсе. Итого почти 14% в валюте за полгода или 28% годовых!
Позитивные изменения от смены руководства могут ещё уменьшить амплитуду курса осенью и , если бы не всякие прогнозные показатели курса от Кабмина и НБУ, то я бы сейчас и не мечтал о курсе выше 28 до конца года!
Хотя ,как многие замечают, присутствуют аналогии с 2008))))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 07:44

  proftpd66 написав:
  zzzzzz написав:Нерезы в овгз это как бы хорошо. Только курс на 20-24 убет экономику.
Торг баланс и так ухудшается, а станет еще хуже.


Юлька в 2006 году сделал 4.7 из 5.3. Вроде никого не убило . Убило олигархов . Это опасная тетя .

Что такое конкурентное преимущество отечественной продукции на внешнем рынке великие форумные экономисты конечно не берут в расчет. Ну а зачем....
Живите своим умом!
zzzzzz
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