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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 чер, 2019 07:29
Приветствую!
Ещё один сет депозитов 6 мес закончился - 7,2% дали проценты по депо и 6,7% разница в курсе. Итого почти 14% в валюте за полгода или 28% годовых!
Позитивные изменения от смены руководства могут ещё уменьшить амплитуду курса осенью и , если бы не всякие прогнозные показатели курса от Кабмина и НБУ, то я бы сейчас и не мечтал о курсе выше 28 до конца года!
Хотя ,как многие замечают, присутствуют аналогии с 2008))))
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SAndriy1
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Додано: Сер 26 чер, 2019 07:44
proftpd66 написав: zzzzzz написав:
Нерезы в овгз это как бы хорошо. Только курс на 20-24 убет экономику.
Торг баланс и так ухудшается, а станет еще хуже.
Юлька в 2006 году сделал 4.7 из 5.3. Вроде никого не убило . Убило олигархов . Это опасная тетя .
Что такое конкурентное преимущество отечественной продукции на внешнем рынке великие форумные экономисты конечно не берут в расчет. Ну а зачем....
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 26 чер, 2019 08:27
zzzzzz написав: proftpd66 написав: zzzzzz написав:
Нерезы в овгз это как бы хорошо. Только курс на 20-24 убет экономику.
Торг баланс и так ухудшается, а станет еще хуже.
Юлька в 2006 году сделал 4.7 из 5.3. Вроде никого не убило . Убило олигархов . Это опасная тетя .
Что такое конкурентное преимущество отечественной продукции на внешнем рынке великие форумные экономисты конечно не берут в расчет. Ну а зачем....
курс грузинского лари к доллару за 24 года упал чуть более чем в 2 раза несмотря на войну в 2008. Наверное очень сильная экономика.
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vitaliian
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Додано: Сер 26 чер, 2019 08:28
vitaliian написав:
курс грузинского лари к доллару за 24 года упал чуть более чем в 2 раза несмотря на войну в 2008 в Абхазии.
У них перманентный профицит бюджета.
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alex_dvornichenko
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Додано: Сер 26 чер, 2019 08:32
alex_dvornichenko а промышленный потенциал сравнимый с нашим? Сколько там АЭС, км железных и магистральных дорог, газодобывающих, химических, металлургических и машиностроительных предприятий? Судя по темпам девальвации в разы больше чем у нас...
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vitaliian
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Додано: Сер 26 чер, 2019 08:54
Чернiвцi 26.10-26.17
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витя
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Додано: Сер 26 чер, 2019 09:04
Лев 11(08)/15
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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