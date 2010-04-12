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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 чер, 2019 09:27
twin написав: Долярчик написав:
Лев 11(08)/15
Яке дно було минулого року 26,05 на вікнах здається?
... а хіба не занурювались під 26?(не було 25,8Х?)
...треба в архів міняйла глянути
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Сер 26 чер, 2019 09:29
Долярчик написав: twin написав: Долярчик написав:
Лев 11(08)/15
Яке дно було минулого року 26,05 на вікнах здається?
... а хіба не занурювались під 26?(не було 25,8Х?)
...треба в архів міняйла глянути
Нє 26 на продажі не пробивали.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 09:32
Долярчик написав: SAndriy1 написав:
Приветствую!
Ещё один сет депозитов 6 мес закончился - 7,2% дали проценты по депо и 6,7% разница в курсе. Итого почти 14% в валюте за полгода или 28% годовых!
Позитивные изменения от смены руководства могут ещё уменьшить амплитуду курса осенью и , если бы не всякие прогнозные показатели курса от Кабмина и НБУ, то я бы сейчас и не мечтал о курсе выше 28 до конца года!
Хотя ,как многие замечают, присутствуют аналогии с 2008))))
... а можна це розписати на прикладі 1000дол?
- бо, якщо взяти минулорічного літа по 26,00 - закинути на депостовпець під 5%БРУТТО, а здати взимку по 28,00 - і на депостовпець нехай під 17%БРУТТО - то аж ніяк не виходить 28%річних???
- чи Ви на самих низах купили і на самому піку продали?
- але і так щось не виходить аж 28%річних!
... то, будь-те такі ласкаві, розпишіть все детально з цифрами!
Дякую!
«У нищих слуг нет» (Место встречи изменить нельзя)
Там всё написано )))
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Додано: Сер 26 чер, 2019 09:35
Долярчик написав: SAndriy1 написав:
Приветствую!
Ещё один сет депозитов 6 мес закончился - 7,2% дали проценты по депо и 6,7% разница в курсе. Итого почти 14% в валюте за полгода или 28% годовых!
Позитивные изменения от смены руководства могут ещё уменьшить амплитуду курса осенью и , если бы не всякие прогнозные показатели курса от Кабмина и НБУ, то я бы сейчас и не мечтал о курсе выше 28 до конца года!
Хотя ,как многие замечают, присутствуют аналогии с 2008))))
... а можна це розписати на прикладі 1000дол?
- бо, якщо взяти минулорічного літа по 26,00 - закинути на депостовпець під 5%БРУТТО, а здати взимку по 28,00 - і на депостовпець нехай під 17%БРУТТО - то аж ніяк не виходить 28%річних???
- чи Ви на самих низах купили і на самому піку продали?
- але і так щось не виходить аж 28%річних!
... то, будь-те такі ласкаві, розпишіть все детально з цифрами!
Дякую!
Я прикинув по своїх підрахунках пачку долара, якби здати в січні по 28, гривню на вільний рух під 9% брутто, плюс курсова різниця (яка намалювалась несподівано) то як мінімум виходить 28000грн профіту за все станом на сьогодні.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 09:36
twin написав: Долярчик написав: twin написав:
[quote="Лев 11(08)/15
Яке дно було минулого року 26,05 на вікнах здається?
... а хіба не занурювались під 26?(не було 25,8Х?)
...треба в архів міняйла глянути
Нє 26 на продажі не пробивали.[/quote]
=======
.... дивлячись архів міняйла, то пару разів на 1 коп. занурювались.... і разочок було на 2коп https://charts.finance.ua/ua/currency/order/-/1/usd
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Сер 26 чер, 2019 09:38
twin написав: Долярчик написав: SAndriy1 написав:
Приветствую!
Ещё один сет депозитов 6 мес закончился - 7,2% дали проценты по депо и 6,7% разница в курсе. Итого почти 14% в валюте за полгода или 28% годовых!
Позитивные изменения от смены руководства могут ещё уменьшить амплитуду курса осенью и , если бы не всякие прогнозные показатели курса от Кабмина и НБУ, то я бы сейчас и не мечтал о курсе выше 28 до конца года!
Хотя ,как многие замечают, присутствуют аналогии с 2008))))
... а можна це розписати на прикладі 1000дол?
- бо, якщо взяти минулорічного літа по 26,00 - закинути на депостовпець під 5%БРУТТО, а здати взимку по 28,00 - і на депостовпець нехай під 17%БРУТТО - то аж ніяк не виходить 28%річних???
- чи Ви на самих низах купили і на самому піку продали?
- але і так щось не виходить аж 28%річних!
... то, будь-те такі ласкаві, розпишіть все детально з цифрами!
Дякую!
Я прикинув по своїх підрахунках пачку долара, якби здати в січні по 28, гривню на вільний рух під 9% брутто, плюс курсова різниця (яка намалювалась несподівано) то як мінімум виходить 28000грн профіту за все станом на сьогодні.
28000 грн до пачки долара якось 28% річних не виходить
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Додано: Сер 26 чер, 2019 09:43
vitaliian написав:alex_dvornichenko
а промышленный потенциал сравнимый с нашим? Сколько там АЭС, км железных и магистральных дорог, газодобывающих, химических, металлургических и машиностроительных предприятий? Судя по темпам девальвации в разы больше чем у нас...
1 крупный завод в Рустави и они этим гордятся, что экология не страдает, упор на туризм и сельское хозяйство. Да и транзит грузов у них норм барыши приносит.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 09:43
twin написав: Долярчик написав: SAndriy1 написав:
Приветствую!
Ещё один сет депозитов 6 мес закончился - 7,2% дали проценты по депо и 6,7% разница в курсе. Итого почти 14% в валюте за полгода или 28% годовых!
Позитивные изменения от смены руководства могут ещё уменьшить амплитуду курса осенью и , если бы не всякие прогнозные показатели курса от Кабмина и НБУ, то я бы сейчас и не мечтал о курсе выше 28 до конца года!
Хотя ,как многие замечают, присутствуют аналогии с 2008))))
... а можна це розписати на прикладі 1000дол?
- бо, якщо взяти минулорічного літа по 26,00 - закинути на депостовпець під 5%БРУТТО, а здати взимку по 28,00 - і на депостовпець нехай під 17%БРУТТО - то аж ніяк не виходить 28%річних???
- чи Ви на самих низах купили і на самому піку продали?
- але і так щось не виходить аж 28%річних!
... то, будь-те такі ласкаві, розпишіть все детально з цифрами!
Дякую!
Я прикинув по своїх підрахунках пачку долара, якби здати в січні по 28, гривню на вільний рух під 9% брутто, плюс курсова різниця (яка намалювалась несподівано) то як мінімум виходить 28000грн профіту за все станом на сьогодні.
Если б можно было вернуться в прошлое..
я бы в январе прикупил лайта по 22 бакса, а сейчас здал по 130-135.
Полгода всего, а какая доходность.
Впрочем, учитывая, что биток уже по 13к и динамику 17 года, во втором полугодии нас могут ожидать большие сюрпризы
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Додано: Сер 26 чер, 2019 09:48
alex_dvornichenko написав: vitaliian написав:alex_dvornichenko
а промышленный потенциал сравнимый с нашим? Сколько там АЭС, км железных и магистральных дорог, газодобывающих, химических, металлургических и машиностроительных предприятий? Судя по темпам девальвации в разы больше чем у нас...
1 крупный завод в Рустави и они этим гордятся, что экология не страдает, упор на туризм и сельское хозяйство. Да и транзит грузов у них норм барыши приносит.
В Грузии населения, как в Киеве, если не меньше.
Три миллиона могут кое-как прожить и на туризме
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