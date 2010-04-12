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Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1379138013811382>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 547
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 547
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:27

  twin написав:
  Долярчик написав:Лев 11(08)/15 :shock:

Яке дно було минулого року 26,05 на вікнах здається?

... а хіба не занурювались під 26?(не було 25,8Х?)
...треба в архів міняйла глянути :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:29

  Долярчик написав:
  twin написав:
  Долярчик написав:Лев 11(08)/15 :shock:

Яке дно було минулого року 26,05 на вікнах здається?

... а хіба не занурювались під 26?(не було 25,8Х?)
...треба в архів міняйла глянути :mrgreen:

Нє 26 на продажі не пробивали.
twin
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:32

  Долярчик написав:
  SAndriy1 написав:Приветствую!
Ещё один сет депозитов 6 мес закончился - 7,2% дали проценты по депо и 6,7% разница в курсе. Итого почти 14% в валюте за полгода или 28% годовых!
Позитивные изменения от смены руководства могут ещё уменьшить амплитуду курса осенью и , если бы не всякие прогнозные показатели курса от Кабмина и НБУ, то я бы сейчас и не мечтал о курсе выше 28 до конца года!
Хотя ,как многие замечают, присутствуют аналогии с 2008))))

... а можна це розписати на прикладі 1000дол?
- бо, якщо взяти минулорічного літа по 26,00 - закинути на депостовпець під 5%БРУТТО, а здати взимку по 28,00 - і на депостовпець нехай під 17%БРУТТО - то аж ніяк не виходить 28%річних???
- чи Ви на самих низах купили і на самому піку продали? :mrgreen:
- але і так щось не виходить аж 28%річних! :lol:

... то, будь-те такі ласкаві, розпишіть все детально з цифрами!
Дякую!

«У нищих слуг нет» (Место встречи изменить нельзя)
Там всё написано )))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:35

  Долярчик написав:
  SAndriy1 написав:Приветствую!
Ещё один сет депозитов 6 мес закончился - 7,2% дали проценты по депо и 6,7% разница в курсе. Итого почти 14% в валюте за полгода или 28% годовых!
Позитивные изменения от смены руководства могут ещё уменьшить амплитуду курса осенью и , если бы не всякие прогнозные показатели курса от Кабмина и НБУ, то я бы сейчас и не мечтал о курсе выше 28 до конца года!
Хотя ,как многие замечают, присутствуют аналогии с 2008))))

... а можна це розписати на прикладі 1000дол?
- бо, якщо взяти минулорічного літа по 26,00 - закинути на депостовпець під 5%БРУТТО, а здати взимку по 28,00 - і на депостовпець нехай під 17%БРУТТО - то аж ніяк не виходить 28%річних???
- чи Ви на самих низах купили і на самому піку продали? :mrgreen:
- але і так щось не виходить аж 28%річних! :lol:

... то, будь-те такі ласкаві, розпишіть все детально з цифрами!
Дякую!

Я прикинув по своїх підрахунках пачку долара, якби здати в січні по 28, гривню на вільний рух під 9% брутто, плюс курсова різниця (яка намалювалась несподівано) то як мінімум виходить 28000грн профіту за все станом на сьогодні.
twin
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:36

  twin написав:
  Долярчик написав:
  twin написав:[quote="Лев 11(08)/15 :shock:

Яке дно було минулого року 26,05 на вікнах здається?

... а хіба не занурювались під 26?(не було 25,8Х?)
...треба в архів міняйла глянути :mrgreen:

Нє 26 на продажі не пробивали.[/quote]
=======

.... дивлячись архів міняйла, то пару разів на 1 коп. занурювались.... і разочок було на 2коп :D
https://charts.finance.ua/ua/currency/order/-/1/usd
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

twin написав:
  Долярчик написав:
  SAndriy1 написав:Приветствую!
Ещё один сет депозитов 6 мес закончился - 7,2% дали проценты по депо и 6,7% разница в курсе. Итого почти 14% в валюте за полгода или 28% годовых!
Позитивные изменения от смены руководства могут ещё уменьшить амплитуду курса осенью и , если бы не всякие прогнозные показатели курса от Кабмина и НБУ, то я бы сейчас и не мечтал о курсе выше 28 до конца года!
Хотя ,как многие замечают, присутствуют аналогии с 2008))))

... а можна це розписати на прикладі 1000дол?
- бо, якщо взяти минулорічного літа по 26,00 - закинути на депостовпець під 5%БРУТТО, а здати взимку по 28,00 - і на депостовпець нехай під 17%БРУТТО - то аж ніяк не виходить 28%річних???
- чи Ви на самих низах купили і на самому піку продали? :mrgreen:
- але і так щось не виходить аж 28%річних!

... то, будь-те такі ласкаві, розпишіть все детально з цифрами!
Дякую!

Я прикинув по своїх підрахунках пачку долара, якби здати в січні по 28, гривню на вільний рух під 9% брутто, плюс курсова різниця (яка намалювалась несподівано) то як мінімум виходить 28000грн профіту за все станом на сьогодні.
28000 грн до пачки долара якось 28% річних не виходить :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:43

  vitaliian написав:alex_dvornichenko а промышленный потенциал сравнимый с нашим? Сколько там АЭС, км железных и магистральных дорог, газодобывающих, химических, металлургических и машиностроительных предприятий? Судя по темпам девальвации в разы больше чем у нас...

1 крупный завод в Рустави и они этим гордятся, что экология не страдает, упор на туризм и сельское хозяйство. Да и транзит грузов у них норм барыши приносит.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:43

  twin написав:
  Долярчик написав:
  SAndriy1 написав:Приветствую!
Ещё один сет депозитов 6 мес закончился - 7,2% дали проценты по депо и 6,7% разница в курсе. Итого почти 14% в валюте за полгода или 28% годовых!
Позитивные изменения от смены руководства могут ещё уменьшить амплитуду курса осенью и , если бы не всякие прогнозные показатели курса от Кабмина и НБУ, то я бы сейчас и не мечтал о курсе выше 28 до конца года!
Хотя ,как многие замечают, присутствуют аналогии с 2008))))

... а можна це розписати на прикладі 1000дол?
- бо, якщо взяти минулорічного літа по 26,00 - закинути на депостовпець під 5%БРУТТО, а здати взимку по 28,00 - і на депостовпець нехай під 17%БРУТТО - то аж ніяк не виходить 28%річних???
- чи Ви на самих низах купили і на самому піку продали? :mrgreen:
- але і так щось не виходить аж 28%річних! :lol:

... то, будь-те такі ласкаві, розпишіть все детально з цифрами!
Дякую!

Я прикинув по своїх підрахунках пачку долара, якби здати в січні по 28, гривню на вільний рух під 9% брутто, плюс курсова різниця (яка намалювалась несподівано) то як мінімум виходить 28000грн профіту за все станом на сьогодні.

Если б можно было вернуться в прошлое..
я бы в январе прикупил лайта по 22 бакса, а сейчас здал по 130-135.
Полгода всего, а какая доходность.
Впрочем, учитывая, что биток уже по 13к и динамику 17 года, во втором полугодии нас могут ожидать большие сюрпризы
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:48

  alex_dvornichenko написав:
  vitaliian написав:alex_dvornichenko а промышленный потенциал сравнимый с нашим? Сколько там АЭС, км железных и магистральных дорог, газодобывающих, химических, металлургических и машиностроительных предприятий? Судя по темпам девальвации в разы больше чем у нас...

1 крупный завод в Рустави и они этим гордятся, что экология не страдает, упор на туризм и сельское хозяйство. Да и транзит грузов у них норм барыши приносит.

В Грузии населения, как в Киеве, если не меньше.
Три миллиона могут кое-как прожить и на туризме
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:53

Faceless
Можливо людина в ОВДП вклалась, тоді майже виходить, якщо брокеру нічого не давати.. :mrgreen:
twin
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