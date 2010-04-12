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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1379138013811382

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 547
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 547
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:57

twin

брокеру не можна не давати
інакше буде копен дупен
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 10:12

  greenozon написав:twin

брокеру не можна не давати
інакше буде копен дупен

Ви смайлик бачили в кінці)
twin
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 10:14

... зрозуміти незрозуміле! ©®™

....еееехххххх, візьму я калькулятора і ще раз запитаю - де там 28%???!!!

- беремо минулого літа 26 000грн, купуємо 1 000дол. і кидаємо під 6%річних(нехай буде % у вашу користь) - а взимку(через 6міс) виймаємо вже разом з додаванням % 1030дол. і здаємо, нехай по 28,50 = 29 355грн і закидаємо на гривнедепо під 18% до літа(на 6міс) = 31 996грн
Тепер беремо початкову суму 26 000 + 23% = 31 980грн!
- тобто, 23%річних ! - а не 28%!!! - і то я взяв всюди % по максимуму, а ще ж треба було купити на мінімумі, а здати, майже на максимумі :) :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 10:19

Кор.счета 54,6 млрд (-8,4 млрд)

В казгачейство ушло 6,1 млрд грн, мне не понятно это движение.
НБУ купил всего 2 лимона.

Межбанк немного просел, режут нерезов по низкому курсу, не хочет НБУ помогать


В ОВГЗ вчера особых движений не было.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 10:22

  Долярчик написав:
  SAndriy1 написав:Приветствую!
Ещё один сет депозитов 6 мес закончился - 7,2% дали проценты по депо и 6,7% разница в курсе. Итого почти 14% в валюте за полгода или 28% годовых!
Позитивные изменения от смены руководства могут ещё уменьшить амплитуду курса осенью и , если бы не всякие прогнозные показатели курса от Кабмина и НБУ, то я бы сейчас и не мечтал о курсе выше 28 до конца года!
Хотя ,как многие замечают, присутствуют аналогии с 2008))))

... а можна це розписати на прикладі 1000дол?
- бо, якщо взяти минулорічного літа по 26,00 - закинути на депостовпець під 5%БРУТТО, а здати взимку по 28,00 - і на депостовпець нехай під 17%БРУТТО - то аж ніяк не виходить 28%річних???
- чи Ви на самих низах купили і на самому піку продали? :mrgreen:
- але і так щось не виходить аж 28%річних! :lol:

... то, будь-те такі ласкаві, розпишіть все детально з цифрами!
Дякую!



Елементарно ж!
Замість того, щоб взяти 1000 дол. по 28,00, поклав на гривне-депо, де заробив 7,2%.
Стало 30 016 грн.
Відкупився: 30016 / 26,2 = 1145,64.
Вийшло 14,56% за 6 міс. або 29% за рік.
V2
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 10:26

... попрошу відповісти за свої слова ;)

  SAndriy1 написав:
  Долярчик написав:
  SAndriy1 написав:Приветствую!
Ещё один сет депозитов 6 мес закончился - 7,2% дали проценты по депо и 6,7% разница в курсе. Итого почти 14% в валюте за полгода или 28% годовых!
Позитивные изменения от смены руководства могут ещё уменьшить амплитуду курса осенью и , если бы не всякие прогнозные показатели курса от Кабмина и НБУ, то я бы сейчас и не мечтал о курсе выше 28 до конца года!
Хотя ,как многие замечают, присутствуют аналогии с 2008))))

... а можна це розписати на прикладі 1000дол?
- бо, якщо взяти минулорічного літа по 26,00 - закинути на депостовпець під 5%БРУТТО, а здати взимку по 28,00 - і на депостовпець нехай під 17%БРУТТО - то аж ніяк не виходить 28%річних???
- чи Ви на самих низах купили і на самому піку продали? :mrgreen:
- але і так щось не виходить аж 28%річних! :lol:

... то, будь-те такі ласкаві, розпишіть все детально з цифрами!
Дякую!

«У нищих слуг нет» (Место встречи изменить нельзя)
Там всё написано )))

...еееехххххх, візьму я калькулятора і ще раз запитаю - де там 28%???!!!

- беремо минулого літа 26 000грн, купуємо 1 000дол. і кидаємо під 6%річних(нехай буде % у вашу користь) - а взимку(через 6міс) виймаємо вже разом з додаванням % 1030дол. і здаємо, нехай по 28,50 = 29 355грн і закидаємо на гривнедепо під 18% до літа(на 6міс) = 31 996грн
Тепер беремо початкову суму 26 000 + 23% = 31 980грн!
- тобто, 23%річних ! - а не 28%!!! - і то я взяв всюди % по максимуму, а ще ж треба було купити на мінімумі, а здати, майже на максимумі :) :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 10:29

.... а стільки розумних голів тут)))

  V2 написав:Елементарно ж!
Замість того, щоб взяти 1000 дол. по 28,00, поклав на гривне-депо, де заробив 7,2%.
Стало 30 016 грн.
Відкупився: 30016 / 26,2 = 1145,64.
Вийшло 14,56% за 6 міс. або 29% за рік.

:mrgreen:
....то так можна "замість того", щоб їхати на таксі, проїхатись на тролейбусі і зекономити/ЗАРОБИТИ туєву хучу грошей! :twisted: :mrgreen:

.. тільки маленьке питання - тут є такі, що полюбляють купувати взимку на всю каклєту дУляри? :mrgreen:
... а влітку тоді, вони, напевно, здають :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 26 чер, 2019 10:36, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 10:29

  zzzzzz написав:Кор.счета 54,6 млрд (-8,4 млрд)

В казгачейство ушло 6,1 млрд грн, мне не понятно это движение.
НБУ купил всего 2 лимона.

Межбанк немного просел, режут нерезов по низкому курсу, не хочет НБУ помогать


В ОВГЗ вчера особых движений не было.

выплаты субсидий
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 10:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Эврушка розвернулася, думаю укрепляж гришi вiдносно долара - всьо!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 10:45

  zzzzzz написав:
  proftpd66 написав:
  zzzzzz написав:Нерезы в овгз это как бы хорошо. Только курс на 20-24 убет экономику.
Торг баланс и так ухудшается, а станет еще хуже.


Юлька в 2006 году сделал 4.7 из 5.3. Вроде никого не убило . Убило олигархов . Это опасная тетя .

Что такое конкурентное преимущество отечественной продукции на внешнем рынке великие форумные экономисты конечно не берут в расчет. Ну а зачем....


я просто констатировал факт что так было :lol:

  zzzzzz написав:В казгачейство ушло 6,1 млрд грн, мне не понятно это движение.
НБУ купил всего 2 лимона.


4-реактор вышел из строя? :)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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