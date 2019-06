Додано: Сер 26 чер, 2019 11:16

Долярчик написав: V2 написав: Елементарно ж!

Замість того, щоб взяти 1000 дол. по 28,00, поклав на гривне-депо, де заробив 7,2%.

Стало 30 016 грн.

Відкупився: 30016 / 26,2 = 1145,64.

....то так можна "замість того", щоб їхати на таксі, проїхатись на тролейбусі і зекономити/ЗАРОБИТИ туєву хучу грошей!



.. тільки маленьке питання - тут є такі, що полюбляють купувати взимку на всю каклєту дУляри?

Работайте - и все у Вас получится!

