Додано: Сер 26 чер, 2019 11:09

Всім доброго літнього дня та міцного здоров'ячка!!!



Середа на валютному ринку пройде як завжди — динамічно як для кінця місяця і кварталу, так — і з позитивом для курсу гривні. Статистика торгів буде непоганою — до 480 млн доларів при укладанні до 670 угод.



Основні причини позитиву для гривні:



1) Різке скорочення ліквідності в банках. На ранок середи їх коррахунки впали відразу на 8,4 млрд гривень — до 54,6 млрд. Це відбувається як за рахунок успішного аукціону Мінфіну з розміщення ОВДП (про це нижче), так і за рахунок активізації клієнтів за господарськими операціями перед завершенням кварталу. Клієнти активно виплачують зарплати персоналу за червень (скоро три дні вихідних), а також проплачують зовнішні контракти. що в кінцевому підсумку знижує обсяг безготівкової гривні в системі. Дефіцит гривні працює на зміцнення нацвалюти на міжбанку і скорочує можливості спекулятивних атак на неї;



2) Успішне розміщення облігацій на аукціоні Мінфіну України. Іноземці активно скуповували ці папери (особливо 6-ти річні з прибутковістю вище 15% річних), що призводить до активного продажу ними валюти на міжбанку. Сьогодні розрахунок за цими паперами і гривні не вистачає всім. Це зміцнює позиції нацвалюти і дає можливість НБУ поповнювати резерви, викуповуючи надлишок долара на торгах;



3) Готівковий ринок. Котирування в обмінниках знову просіли і цей сегмент валютного ринку продовжує заливати «дешевої» валютою міжбанк через операції по валютній позиції банків.



Як і вчора — проти навалюти спрацює фактор періоду виплат основних сум відшкодувань ПДВ експортерам. Вже з вчорашнього дня бізнесу пішли перші великі суми (за вівторок від 700 до 800 млн гривень) і частина експортерів намагатиметься притримати валюту до підходу сум таких відшкодувань від держави, що знижує обсяги пропозиції на торгах.



Ми прогнозуємо на сьогодні коридор по долару в межах 26,05-26,22 гривень. НБУ продовжить викуп надлишку долара на міжбанку через Matching.



Котирування готівкового валютного ринку:



Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 25,90- 26,10 і продаж 26,20-26,45 гривень.



В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,05-26,13 гривень та продаж 26,17-26,25 гривень.