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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 чер, 2019 10:57
Альфа,КОнкорд - продають по .20 (онлайн)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 26 чер, 2019 10:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Левобережная 26,12/26,16
Додано: Сер 26 чер, 2019 11:05
Додано: Сер 26 чер, 2019 11:09
Всім доброго літнього дня та міцного здоров'ячка!!!
Середа на валютному ринку пройде як завжди — динамічно як для кінця місяця і кварталу, так — і з позитивом для курсу гривні. Статистика торгів буде непоганою — до 480 млн доларів при укладанні до 670 угод.
Основні причини позитиву для гривні:
1) Різке скорочення ліквідності в банках. На ранок середи їх коррахунки впали відразу на 8,4 млрд гривень — до 54,6 млрд. Це відбувається як за рахунок успішного аукціону Мінфіну з розміщення ОВДП (про це нижче), так і за рахунок активізації клієнтів за господарськими операціями перед завершенням кварталу. Клієнти активно виплачують зарплати персоналу за червень (скоро три дні вихідних), а також проплачують зовнішні контракти. що в кінцевому підсумку знижує обсяг безготівкової гривні в системі. Дефіцит гривні працює на зміцнення нацвалюти на міжбанку і скорочує можливості спекулятивних атак на неї;
2) Успішне розміщення облігацій на аукціоні Мінфіну України. Іноземці активно скуповували ці папери (особливо 6-ти річні з прибутковістю вище 15% річних), що призводить до активного продажу ними валюти на міжбанку. Сьогодні розрахунок за цими паперами і гривні не вистачає всім. Це зміцнює позиції нацвалюти і дає можливість НБУ поповнювати резерви, викуповуючи надлишок долара на торгах;
3) Готівковий ринок. Котирування в обмінниках знову просіли і цей сегмент валютного ринку продовжує заливати «дешевої» валютою міжбанк через операції по валютній позиції банків.
Як і вчора — проти навалюти спрацює фактор періоду виплат основних сум відшкодувань ПДВ експортерам. Вже з вчорашнього дня бізнесу пішли перші великі суми (за вівторок від 700 до 800 млн гривень) і частина експортерів намагатиметься притримати валюту до підходу сум таких відшкодувань від держави, що знижує обсяги пропозиції на торгах.
Ми прогнозуємо на сьогодні коридор по долару в межах 26,05-26,22 гривень. НБУ продовжить викуп надлишку долара на міжбанку через Matching.
Котирування готівкового валютного ринку:
Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 25,90- 26,10 і продаж 26,20-26,45 гривень.
В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,05-26,13 гривень та продаж 26,17-26,25 гривень.
Додано: Сер 26 чер, 2019 11:16
Работайте - и все у Вас получится!
Считать чужой доход - дело неблагодарное. Трата времени, как минимум
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Сер 26 чер, 2019 11:21
Окна по 20, спроса нет.
Оно то хорошо, стабильность и все такое знать бы, что по настоящему, а не как обычно
Додано: Сер 26 чер, 2019 11:26
Это "идеальный шторм"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 26 чер, 2019 11:27
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
26.06.2019
грн за 100 доларів США 2616.00
Гривна укрепилась на 3.1 копейки.
С самого утра курс немного опустился, потом наступил длительный период стабильности, а сейчас наметился отскок. Не исключено, что основные события еще впереди.
НБУ вчера выкупил 2 млн. Тонкая работа
Ликвидность существенно сократилась, в основном, за счет операций казначейства. Сумма похожа на объем проданных облигаций, на расчет по ним должен быть сегодня. Можно осторожно предположить что сумма выглядит столь большой, поскольку календарный пик уплаты налогов не был компенсирован большими суммами компенсации НДС, как это обычно бывает. Но это только мои домыслы.
Объем суточных сертификатов увеличился, что тоже сыграло на сокращение ликвидности.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
24.06.2019
Усього, млн дол. США 273.2
Обороты невысокие, что типично для понедельника.
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 26 чер, 2019 11:44, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 26 чер, 2019 11:28
Все же сидят, что-то ждут.
Что ждут - а Бог их знает.
Всем вдруг резко понадобится от 26.7+
А по 28 так вообще копыта будут дымить
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 26 чер, 2019 11:34, всього редагувалось 2 разів.
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