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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1381138213831384

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 547
1. меньше 27
28%
153
2. 27 - 28.50
44%
238
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
28
Всього голосів : 547
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:31

  Вкладчик1234 написав:
  Rainbow написав:Окна по 20, спроса нет.
Оно то хорошо, стабильность и все такое :) знать бы, что по настоящему, а не как обычно :!:

Это "идеальный шторм"

Летом 2008 было такое же в каждой обменке пачка валюты а гривны ни у кого нет. Поехал в отпуск с долларами (в Крым) и те кто мне вчера называл цену за номер в долларах по приезду сцуко носом крутят (не хотят зелень брать). Осень этих людей наказала за недальновидность.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кабмин повысил пенсии украинцам с длительным трудовым стажем - https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-povy ... 41103.html --- реализация этого постановления потребует дополнительных расходов в сумме 643 миллионов гривен в месяц для около 2,5 млн человек.
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:58

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Rainbow написав:Окна по 20, спроса нет.
Оно то хорошо, стабильность и все такое :) знать бы, что по настоящему, а не как обычно :!:

Это "идеальный шторм"

Летом 2008 было такое же в каждой обменке пачка валюты а гривны ни у кого нет. Поехал в отпуск с долларами (в Крым) и те кто мне вчера называл цену за номер в долларах по приезду сцуко носом крутят (не хотят зелень брать). Осень этих людей наказала за недальновидность.


верно подмечено!
Я не верю в существующую и будущую стабильность гривны на основании личного опыта с 1997 года.
Кратные скачки девальвации гривны были и будут!!
Признак приближающейся девальвации гривны - это её удивительный укрепляж.
Только, пусть и бредовые слухи о возможной отмене 50 и 100 долларовых банкнот как то не дают спокойно жить. Например, в 1938 году в США у всех гнраждан конфисковали золотые украшения, слитки, монеты под страхом тюремного заключения. Как вам это?
На том фоне не удивлюсь и об отмене 50 и 100 банкнот.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:03

  Alex2007 написав:
  Rainbow написав:Окна по 20, спроса нет.


Все же сидят, что-то ждут.
Что ждут - а Бог их знает. :mrgreen:

Всем вдруг резко понадобится от 26.7+ :mrgreen:
А по 28 так вообще копыта будут дымить :lol:


А так было и будет.
Помню, как в апреле 2019 в ощаде даже очередь была за баксом па27,60!!
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:Только, пусть и бредовые слухи о возможной отмене 50 и 100 долларовых банкнот как то не дают спокойно жить.
так держите безналичные доллары, в банках с онлайн обменом. С наличными головняк там берут, там не берут, каждую купюру под микроскопом смотрят.

  Yuri_61 написав:А так было и будет.
Помню, как в апреле 2019 в ощаде даже очередь была за баксом па27,60!!

наш народ когда доллар дешевеет от него избавляется, а когда дорожает начинает скупать. Потом радуется что купил по 27,60 а не по 27,80 (хотя через 3 месяца он стал 26). Так же в 2008 радовались киевским гостинкам купленным за 90кило зелени.
vitaliian
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