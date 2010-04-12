Rainbow написав:Окна по 20, спроса нет. Оно то хорошо, стабильность и все такое знать бы, что по настоящему, а не как обычно
Это "идеальный шторм"
Летом 2008 было такое же в каждой обменке пачка валюты а гривны ни у кого нет. Поехал в отпуск с долларами (в Крым) и те кто мне вчера называл цену за номер в долларах по приезду сцуко носом крутят (не хотят зелень брать). Осень этих людей наказала за недальновидность.
Rainbow написав:Окна по 20, спроса нет. Оно то хорошо, стабильность и все такое знать бы, что по настоящему, а не как обычно
Это "идеальный шторм"
Летом 2008 было такое же в каждой обменке пачка валюты а гривны ни у кого нет. Поехал в отпуск с долларами (в Крым) и те кто мне вчера называл цену за номер в долларах по приезду сцуко носом крутят (не хотят зелень брать). Осень этих людей наказала за недальновидность.
верно подмечено! Я не верю в существующую и будущую стабильность гривны на основании личного опыта с 1997 года. Кратные скачки девальвации гривны были и будут!! Признак приближающейся девальвации гривны - это её удивительный укрепляж. Только, пусть и бредовые слухи о возможной отмене 50 и 100 долларовых банкнот как то не дают спокойно жить. Например, в 1938 году в США у всех гнраждан конфисковали золотые украшения, слитки, монеты под страхом тюремного заключения. Как вам это? На том фоне не удивлюсь и об отмене 50 и 100 банкнот.
Yuri_61 написав:Только, пусть и бредовые слухи о возможной отмене 50 и 100 долларовых банкнот как то не дают спокойно жить.
так держите безналичные доллары, в банках с онлайн обменом. С наличными головняк там берут, там не берут, каждую купюру под микроскопом смотрят.
Yuri_61 написав:А так было и будет. Помню, как в апреле 2019 в ощаде даже очередь была за баксом па27,60!!
наш народ когда доллар дешевеет от него избавляется, а когда дорожает начинает скупать. Потом радуется что купил по 27,60 а не по 27,80 (хотя через 3 месяца он стал 26). Так же в 2008 радовались киевским гостинкам купленным за 90кило зелени.
2.5 млн. По-моему, у нас таких миллионов 6. И средний размер повышения 200 с чем-то гривен? Ох, разбогатеют. Опять профанация. Тем временем прошло 4 месяца и гройсмунд опять обещает лимит 1400. https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... pluyu-vodu Летом же не проверишь. А прошлый раз обещал такой лимит в феврале, а в марте и апреле пришло 1654. Опять брешет, собака!